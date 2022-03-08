أنشيلوتي: ريال مدريد جاهز لاستعادة الكبرياء أمام باريس سان جيرمان

أقر كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، بأن فريقه تأذى من أسوأ أداء له هذا الموسم خلال الخسارة 1-صفر من باريس سان جيرمان في ذهاب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، وسيسعى للعب بذكاء في لقاء الإياب، غدا الأربعاء.

واستقبل متصدر دوري الدرجة الأولى الإسباني هدفا في الوقت بدل الضائع من كيليان مبابي في المواجهة الأولى، لكنه ليس بغريب عن المستويات الرائعة في دوري الأبطال إذ حقق اللقب 13 مرة، وهو رقم قياسي.

وقال أنشيلوتي في مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء: ”فريقنا يتحلى بالفخر الشديد خاصة في دوري الأبطال والأداء ألحق بنا الأذى لأنه كان سيئا لذا سنلعب من أجل الكبرياء“.

وأضاف: ”شاهدنا أفضل نسخة من سان جيرمان في باريس وأتمنى رؤية أفضل نسخة من ريال مدريد، الأربعاء“.

ويدخل فريق أنشيلوتي اللقاء بمعنويات مرتفعة عقب فوزه 4-1 على ريال سوسيداد يوم السبت بعد أن حوّل تأخره بهدف مبكر ليعزز صدارته للدوري المحلي.

وأضاف المدرب الإيطالي: ”فريقنا هادئ ومتحفز. العامل الذهني محوري في لحظة كهذه واذا لعبنا بنفس شراسة يوم السبت ستكون أمامنا فرصة قوية للتأهل“.

🌟😂 Come for the goal… stay for the celebration! pic.twitter.com/lkKsuvKhAt — Real Madrid C.F. 🇬🇧🇺🇸 (@realmadriden) March 8, 2022

وتابع: ”يجب أن نلعب بذكاء وسندخل المواجهة بهدف الفوز ولا نحتاج لتسجيل الكثير من الأهداف. لا بد من التكاتف ودعم الجمهور سيمنحنا طاقة كبيرة“.

وتحوم شكوك بشأن مشاركة كيليان مبابي مهاجم سان جيرمان، المرشح للانتقال لريال مدريد الصيف القادم، في مباراة الأربعاء بعد تعرضه لإصابة في مران يوم الإثنين، لكن أنشيلوتي قال إن غيابه المحتمل لن يؤثر في استعدادات ريال.

وواصل: ”سنستعد للمباراة بتوقع مشاركة مبابي، ولن تكون مفاجأة لي إذا نال مبابي تحية هائلة من جمهورنا؛ فهو يستقبل دائما اللاعبين العظماء بشكل رائع، لكن جمهورنا يريد الفوز، وهذا أكثر ما ننشغل به“.

ووصل مبابي رفقة بعثة الفريق الفرنسي إلى العاصمة الإسبانية مدريد، ظهر اليوم الثلاثاء، وتلقى دعم الجماهير الفرنسية التي بلغت 200 شخص، بحسب ما ذكرته صحيفة ”موندو ديبورتيفو“.

وأضافت الصحيفة: ”لم يظهر على مبابي أي علامات تأثر بالضربة التي تعرض لها في مران الأمس؛ حيث لم يعرج عقب نزوله من الحافلة، وكل شيء يشير إلى أنه سيلعب أساسيا في لقاء الغد“.

وتلقى لاعبو سان جيرمان دعم الجماهير خاصة راموس وميسي ونيمار، ومن المقرر أن يخوض الفريق المران الختامي مساء اليوم على ”سانتياغو برنابيو“.