أنشيلوتي: ريال مدريد جاهز لاستعادة الكبرياء أمام باريس سان جيرمان

أقر كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، بأن فريقه تأذى من أسوأ أداء له هذا الموسم خلال الخسارة 1-صفر من باريس سان جيرمان في ذهاب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، وسيسعى للعب بذكاء في لقاء الإياب، غدا الأربعاء.

واستقبل متصدر دوري الدرجة الأولى الإسباني هدفا في الوقت بدل الضائع من كيليان مبابي في المواجهة الأولى، لكنه ليس بغريب عن المستويات الرائعة في دوري الأبطال إذ حقق اللقب 13 مرة، وهو رقم قياسي.

وقال أنشيلوتي في مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء: ”فريقنا يتحلى بالفخر الشديد خاصة في دوري الأبطال والأداء ألحق بنا الأذى لأنه كان سيئا لذا سنلعب من أجل الكبرياء“.

وأضاف: ”شاهدنا أفضل نسخة من سان جيرمان في باريس وأتمنى رؤية أفضل نسخة من ريال مدريد، الأربعاء“.

ويدخل فريق أنشيلوتي اللقاء بمعنويات مرتفعة عقب فوزه 4-1 على ريال سوسيداد يوم السبت بعد أن حوّل تأخره بهدف مبكر ليعزز صدارته للدوري المحلي.

وأضاف المدرب الإيطالي: ”فريقنا هادئ ومتحفز. العامل الذهني محوري في لحظة كهذه واذا لعبنا بنفس شراسة يوم السبت ستكون أمامنا فرصة قوية للتأهل“.

🌟😂 Come for the goal… stay for the celebration! pic.twitter.com/lkKsuvKhAt

— Real Madrid C.F. 🇬🇧🇺🇸 (@realmadriden) March 8, 2022