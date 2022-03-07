RMC: مبابي تعرض للإصابة قبل مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان

قالت شبكة ”RMC“ الفرنسية اليوم الإثنين إن النجم الفرنسي كيليان مبابي أصيب في التدريبات قبل يومين من مواجهة ريال مدريد في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا في العاصمة الإسبانية.

وأضافت الشبكة أن مبابي سيخضع لفحوصات لتحديد طبيعة الإصابة ومدة غيابه.

ومن المقرر أن يحل باريس سان جيرمان ضيفا على ريال مدريد يوم الأربعاء في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا على ملعب سانتياغو برنابيو.

وكان مبابي قد سجل هدفا في اللحظات الأخيرة ليمنح باريس سان جيرمان الفوز 1/0 في مباراة الذهاب في العاصمة الفرنسية.

ومن المعروف للجميع أن ريال مدريد يريد التعاقد مع مبابي الصيف المقبل، في صفقة انتقال حر، مستغلا نهاية عقد اللاعب مع باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الحالي.

وقبل أيام أكدت صحيفة ”أس“ أن فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، توصل لاتفاق شفهي مع مبابي، البالغ من العمر 23 عاما، على أن ينقل إلى سانتياغو برنابيو الصيف المقبل.

الشيرينغيتو: مبابي اتخذ قراره.. سينضم إلى ريال مدريد https://t.co/8T71AFM5QA pic.twitter.com/SwBdMPxtct — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) March 3, 2022

وقالت الصحيفة إن مبابي أبلغ بيريز بأنه يريد الانتقال إلى ريال مدريد الصيف المقبل، وهو السبب الذي يدفعه لرفض كل محاولات باريس سان جيرمان لإبقائه.

وكان البرازيلي ليوناردو المدير الرياضي لباريس سان جيرمان قد نفى ما تردد عن عرض ناديه، على مبابي، الحصول على راتب سنوي يبلغ 50 مليون يورو، بجانب مكافأة توقيع 100 مليون، للإبقاء على مبابي.

يشار إلى أن مبابي شارك في 34 مباراة مع باريس سان جيرمان الموسم الحالي في مختلف مسابقات، سجل فيها 24 هدفًا وقدم 17 تمريرة حاسمة.

تاريخ المواجهات

وبحسب موقع ”transfermarkt“، فقد تواجه ريال مدريد وباريس سان جيرمان 7 مرات في دوري أبطال أوروبا، فاز الميرنغي في ثلاث منها، مقابل فوزين للنادي الفرنسي، وتعادلا مرتين.

وتقابل الفريقان في ذهاب دور الـ16 من دوري الأبطال وفاز باريس سان جيرمان 1/0، وتواجها في دور المجموعات موسم 2015/2016، حيث تعادلا 0/0 في الذهاب وفاز ريال مدريد 1/0 في الإياب.

كيف ينظر مبابي لإمكانية انتقال هالاند إلى ريال مدريد؟ https://t.co/egxYBiRPmV pic.twitter.com/WDx5zAcMvg — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) February 26, 2022

ثم تقابلا في دور الـ16 موسم 2017/2018، وفاز ريال مدريد 3/1 في مدريد، ثم 2/1 في باريس، وأخيرا تقابلا في دور المجموعات في موسم 2019/2020، حيث حقق باريس سان جيرمان أول فوز بنتيجة 3/0، قبل أن يتعادلا 2/2 في مدريد.

لكن قبل كل هذه المباريات تواجه ريال مدريد وباريس سان جيرمان في كأس الاتحاد الأوروبي (الدوري الأوروبي حاليا)، في ربع نهائي موسم 1992/1993، وفاز ريال مدريد 3/1، في حين حقق باريس سان جيرمان الفوز في الإياب 4/1.

وتواجها في ربع نهائي كأس الكؤوس الأوروبية موسم 1993/1994، وفاز باريس سان جيرمان في مدريد 1/0، وتعادلا في فرنسا بنتيجة 1/1.