قبل مباراة بايرن ميونخ وسالزبورغ.. ناغلزمان يعلن عودة مانويل نوير

قال يوليان ناغلزمان مدرب بايرن ميونخ بطل دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم اليوم الإثنين إن حارس مرماه مانويل نويل أصبح جاهزا للمشاركة غدا الثلاثاء في مواجهة ريد بول سالزبورغ النمساوي في لقاء العودة بدور الـ16 لدوري أبطال أوروبا بعد تعافيه من إصابة في الركبة.

وغاب نوير عن الملاعب مدة شهر بعد خضوعه لجراحة في الركبة في فبراير شباط الماضي ولم يشارك في لقاء الذهاب الذي انتهى بالتعادل 1/1 في النمسا وسيكون الفريق البافاري في أمس الحاجة إلى جهوده غدا بينما يسعى للحفاظ على فرصته في التتويج بلقب البطولة الأوروبية الأولى للأندية.

أثار المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي نجم بايرن ميونخ الغموض حول مستقبله بعدما قال إنه منفتح على كل شيء. وينتهي عقد ليفاندوفسكي مع بايرن ميونخ في يونيو 2023، وهناك تكهنات بأن بايرن ميونخ قد يعرضه في السوق الصيفي المقبل لتجنب رحيله مجانا بنهاية الموسم المقبل. pic.twitter.com/zODmmRwgX6 — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) February 28, 2022

وقال ناغلزمان في مؤتمر صحفي عبر الإنترنت: ”إن لم تحدث أي مضاعفات في الركبة فسيكون بوسعه اللعب.. نحن ندرك أهميته كلاعب وكشخص على مستوى النادي، أنا سعيد بعودته وأتمنى أن يشارك غدا“.

وبايرن مرشح بقوة للوصول لدور الثمانية لكنه يتعرض لضغط لتحقيق ذلك بعد تعادله في الدقائق الأخيرة ذهابا على ملعب المنافس وتجنب الهزيمة بشق الأنفس.

وطبقا للقواعد الجديدة للبطولة فإن المواجهات التي تنتهي بالتعادل في النتيجة الإجمالية يتم حسمها عن طريق لعب وقت إضافي ثم ركلات ترجيح دون النظر للأهداف التي أحرزها كل فريق خارج ملعبه.

دوري أبطال أوروبا: كومان يقود بايرن ميونخ لتعادل قاتل أمام سالزبورغ https://t.co/vRXYVAinj1 pic.twitter.com/A4JTC1PTKM — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) February 16, 2022

وينفرد بايرن ميونخ بصدارة الدوري الألماني متفوقا بتسع نقاط على أقرب منافسيه لكنه تعادل 1/1 مع باير ليفركوزن السبت الماضي كما خرج من كأس ألمانيا.

وأضاف ناغلزمان: ”بالتأكيد نحن ندرك مدى أهمية المباراة بالنسبة لنا.. ولابد من الحصول على نتيجة إيجابية حتى يكون الموسم مميزا“.

وأضاف: ”لكني لا أتوقع الخروج من البطولة، وكلي أمل في التأهل وهذا ما سنسعى إليه ولا بد أن نقدم الأداء المطلوب لتحقيق هذا الهدف، علينا الحفاظ على الإيقاع طوال 90 دقيقة“.

وتوج بايرن ميونخ بلقب دوري الأبطال في 2020 ضمن حصيلة كبيرة من البطولات بلغت ستة ألقاب.

بيلد: 3 نجوم من بايرن ميونخ تلقوا رسائل تهديدات بالقتل https://t.co/sJahZj0Lpj pic.twitter.com/VCvx9hpCXg — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) February 15, 2022

وقبل أسابيع عادل مانويل نوير الحارس السابق أوليفر كان في عدد الانتصارات في الدوري الألماني برصيد 310 انتصارات وهو رقم قياسي في البوندسليغا.

وحقق أوليفر كان 310 انتصارات خلال 557 مباراة، في حين شارك نوير في المباراة رقم 458 في الدوري الألماني أمام لايبزيغ.

وبحسب موقع ”transfermarkt“ فإن مانويل نوير شارك في 28 مباراة مع بايرن ميونخ الموسم الحالي تلقى خلالها 28 هدفًا، وحافظ على نظافة الشباك في 11 مواجهة.