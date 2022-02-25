الكرملين ووزارة الرياضة الروسية يردان على سحب نهائي دوري أبطال أوروبا من سان بطرسبورغ

ردت وزارة الرياضة الروسية على قرار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ”يويفا“ بسحب استضافة نهائي دوري أبطال أوروبا لموسم 2021-2022 من مدينة سان بطرسبورغ.

وقال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) في بيان، اليوم الجمعة، إنه قرر إقامة المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا 2022 في باريس بدلًا من سان بطرسبرغ الروسية عقب غزو روسيا أراضي جارتها أوكرانيا.

وقالت الوزارة الروسية في بيان رسمي نشرته، اليوم الجمعة، على موقعها الإلكتروني إن الرياضة يجب ألا تصبح وسيلة للتلاعب والتعدي على مصالح الدول.

وأعربت وزارة الرياضة الروسية عن أسفها فيما يتعلق بقرار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، اليوم الجمعة، نقل نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم من مدينة سان بطرسبورغ الروسية إلى العاصمة الفرنسية باريس.

كما انتقد ألكسندر ديوكوف رئيس الاتحاد الروسي لكرة القدم، وهو عضو في اللجنة التنفيذية لليويفا، أيضًا قرار الاتحاد الأوروبي للعبة الخاص بنقل المباراة النهائية إلى باريس.

وقال ديوكوف في بيان عبر موقع الاتحاد الروسي على الإنترنت: ”نعتقد أن قرار نقل نهائي دوري الأبطال اتخذ لأسباب سياسية، ودائمًا تمسك الاتحاد الروسي لكرة القدم بمبدأ ”فصل الرياضة عن السياسة“، ومن ثم فلا يمكنه دعم هذا القرار“.

وأضاف البيان: ”كما أن الاتحاد الروسي لكرة القدم لا يؤيد القرار الخاص بنقل أي مباريات تخص فرق روسية إلى ملاعب محايدة، لأن ذلك يتعارض مع المبادئ، ويضر بمصالح اللاعبين، والمدربين، والجمهور“.

يويفا يقرر إقامة نهائي دوري أبطال أوروبا في باريس https://t.co/HijE5qbrg2 pic.twitter.com/hBg8a6Pi2N — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) February 25, 2022

وعقب القرار قال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين للصحفيين عبر تقنية الفيديو: ”من المؤسف اتخاذ مثل هذا القرار، وكان من الممكن لسان بطرسبرغ تهيئة الأجواء المناسبة لتنظيم مهرجان كروي“.

وقال الألماني توماس توخيل مدرب تشيلسي حامل لقب دوري الأبطال والذي يملكه الروسي رومان أبراموفيتشن إنه يتفق مع هذا القرار.

وقال في مؤتمر صحفي: ”نعم اتفق مع القرار، للأسف اعتقد أنه أسوأ سبب لتغيير مكان للمبارة، إنه أسوأ سبب على الإطلاق، ونشعر بالفزع والرعب حيال ذلك بشكل عام، إن الأمر يشغل بالنا وتركيزنا، ونحن نتفهم دوافع القرار“.

ومن المقرر إقامة نهائي دوري الأبطال في إسطنبول التركية، في 2023، على أن تقام المباراة النهائية للبطولة الأوروبية الأولى للأندية في استاد ويمبلي اللندني الشهير في العام التالي، بينما يستضيف ملعب أليانز أرينا في ميونيخ الألمانية المباراة الفاصلة في 2025.

يذكر أن اليويفا قرر أيضًا إقامة مباريات الأندية والمنتخبات الروسية والأوكرانية في البطولات الأوروبية على ملاعب محايدة بدلًا من ملاعبها ”حتى إشعار آخر“.

وأضاف الاتحاد القاري أن نهائي دوري أبطال أوروبا سيقام في الاستاد الوطني لفرنسا (استاد دو فرانس) في العاصمة باريس، في 28 مايو/ أيار المقبل.

وقدّم اليويفا الشكر إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بسبب ما قدّمه من ”دعم والتزام شخصي“ في استضافة المباراة النهائية لدوري الأبطال.

وأكد اليويفا أنه ”سيدعم بصورة كاملة الجهود التي تقوم بها أطراف متعددة لتأمين سلامة لاعبي كرة القدم وأسرهم في أوكرانيا الذين يتعرضون لمعاناة إنسانية ودمار وتشريد“.