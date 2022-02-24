ماذا يعني "الرمح الثلاثي" الذي كشفه مهاجم بنفيكا لدعم بلده أوكرانيا ضد روسيا؟ (صور)

أحرز الأوكراني رومان ياريمتشوك هدف التعادل 2-2 لفريقه بنفيكا البرتغالي في مرمى ضيفه أياكس أمستردام الهولندي في ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا قبل أن يخلع قميصه ليكشف عن شعار الاتحاد الأوكراني لكرة القدم لدعم بلاده ضد العدوان الروسي.

ويعتبر شعار الاتحاد الأوكراني (الرمح الثلاثي) رمزا وطنيا في أوكرانيا لأكثر من 100 عام، لذلك خلع ياريمتشوك قميصه ليكشف عن قميص آخر أسود يحمل هذا الشعار.

وبدأ الهجوم الروسي على جارتها أوكرانيا صباح الخميس، أي بعد ساعات قليلة من نهاية المباراة، حيث نقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزارة الدفاع الروسية قولها إن موسكو تستهدف البنية التحتية للجيش والدفاع الجوي والقوات الجوية في أوكرانيا بأسلحة عالية الدقة ولا تهاجم المدن الأوكرانية.

وقالت كييف إن موسكو شنت هجوما واسع النطاق على أوكرانيا، حيث تعرضت مراكز القيادة العسكرية في عدد من المدن بالصواريخ.

وفي أول رد فعل غربي على العدوان الروسي، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه أطلع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في مكالمة هاتفية على الخطوات التي تتخذها الولايات المتحدة لحشد الإدانة الدولية للغزو الروسي لأوكرانيا.

وقال بايدن إن الولايات المتحدة وحلفاءها وشركاءها سيفرضون عقوبات صارمة على روسيا وسيواصلون تقديم الدعم والمساعدة لأوكرانيا.

ويبدو أن ياريمتشوك كان يتوقع بدء الهجوم الروسي على بلاده، حيث أظهر الدعم والمساندة التي كلفته بطاقة صفراء في مواجهة مثيرة بين بطلين سابقين.

وكتب ياريمتشوك عبر حسابه على انستغرام عقب المباراة ”أنا أوكراني وأنا فخور بذلك. لكوني على بعد آلاف الكيلومترات من بلدي، أريد أن أدعم كل من هو الآن في حالة توتر في الوطن، حان الوقت الآن للوحدة. هذا بلدنا وتاريخنا وثقافتنا وشعبنا وحدودنا. أود أن أشكر المدافعين عننا على شجاعتهم. المجد لأوكرانيا“.

ومن غير المعروف حاليا ما إذا كان الاتحاد الأوروبي (اليويفا) سيكتفي بعقاب الحكم بإشهاره بطاقة صفراء للدولي الأوكراني، أم سيصدر قرارا بإيقافه لاستخدامه شعارا سياسيا خلال المباراة.

وبحسب تقارير، يدرس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم نقل نهائي دوري أبطال أوروبا خارج روسيا حيث من المقرر أن يقام في مدينة سان بطرسبرغ، على خلفية الأزمة الروسية الأوكرانية.

وتفاعل لاعبون أوكرانيون كثر حول العالم مع أزمة بلادهم من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.

وسجل الإيفواري سيباستيان هيلير هدفا لكل فريق، حيث حوّل هداف دوري أبطال أوروبا تمريرة عرضية من يان فرتونن إلى مرماه بعد 25 دقيقة لإلغاء هدف السبق لفريقه عبر القائد دوسان تاديتش.

لكن الإيفواري البالغ عمره 27 عاما أعاد الفارق إلى هدف مرة اخرى بعد أربع دقائق حيث سجل هدفه الـ 11 في سبع مباريات في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم قبل أن يهز البديل الأوكراني الشباك بضربة رأس في الشوط الثاني ليضمن التعادل لبنفيكا على أرضه قبل مباراة العودة الشهر المقبل.

وقبل 18 دقيقة من نهاية المباراة ، هز ياريمتشوك الشباك بضربة رأس بعد أن تصدى الحارس ريمكو باسفير لتسديدة جونكالو راموس من عند حافة منطقة الجزاء.

ويتصدر هيلر قائمة هدافي المسابقة في أول مشاركة له في البطولة متجاوزًا ساديو ماني وروبرتو فيرمينو وإرلينغ هالاند.