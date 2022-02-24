ماذا دار بين "الغاضب" كريستيانو رونالدو والحكم بين شوطي مباراة أتلتيكو مدريد ومانشستر يونايتد؟

ذكرت صحيفة ذا صن البريطانية أن البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد لم يكن راضيا عن أداء الحكم الروماني أوفيديو ألين هاتيجان بعدما تلقى معاملة قاسية من طرف لاعبي أتلتيكو مدريد خلال لقاء الفريقين في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا والذي انتهى بالتعادل 1-1.

وشارك النجم البرتغالي في اللقاء كاملا ومن المؤكد حسب الصحيفة أنه سيستيقظ ببعض الكدمات بعدما تعرض لبضع ضربات قاسية من لاعبي أتلتيكو مدريد وكان هدفا لتدخلاتهم القوية.

وبدأت متاعب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قبل بداية اللقاء حيث تلقى صافرات استهجان من طرف جماهير أتلتيكو مدريد عندما ظهر اسمه على شاشة الملعب وظل مثار سخرية طيلة اللقاء من طرف الجماهير.

ولم تنس جماهير أتلتيكو مدريد تاريخ النجم البرتغالي حيث لعب للغريم والجار ريال مدريد وكان الحصان الأسود لفريقهم في دوري أبطال أوروبا حيث حرمهم من الفوز باللقب مرتين في النهائي وكان وراء خروجهم من أدوار خروج المغلوب 3 مرات مرتين مع ريال مدريد ومرة مع يوفنتوس في لقاء شهير بعد الهزيمة في الذهاب 2-0 تحداهم في الإياب وسجل ”هاتريك“ أقصى فريقهم.

ورغم التدخلات العنيفة على كريستيانو رونالدو في الشوط الأول لم يستجب الحكم الروماني أوفيديو ألين هاتيجان لمطالبه بإنذار لاعبي أتلتيكو مدريد بل وجه إليه تحذيرا شفويا لمطالبته بالإنذارات.

وحسب الصحيفة ذهب كريستيانو رونالدو للحكم أوفيديو ألين هاتيجان بعد نهاية الشوط الأول وعبر عن غضبه من التدخلات القوية والتي مرت دون عقاب للاعبي أتلتيكو مدريد.

ولم يوجه الحكم الروماني في الشوط الأول سوى إنذار وحيد ضد لاعب أتلتيكو مدريد المكسيكي هيكتور هيريرا لكنه في الشوط الثاني وجه 8 إنذارات 5 منها للاعبي مانشستر يونايتد فريد و لوك شاو وفيكتور لينديلوف وماركوس راشفورد وأليكس تيليس و3 للاعبي الفريق الإسباني ماركوس لورينتي و خوسي ماريا خيمينيز ورينيلدو ماندافا.

وانتهى اللقاء بالتعادل 1-1 إذ تقدم أتلتيكو مدريد عبر البرتغالي جواو فيليكس في الدقيقة الـ7 وتعادل الشاب السويدي أنتوني إلانغا لمانشستر يونايتد في الدقيقة الـ80 من أول كرة يلمسها ليتأجل الحسم للقاء الإياب في أولد ترافورد المقرر يوم الـ15 من آذار / مارس المقبل.