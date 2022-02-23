أنطوني إلانجا بخطف التعادل لمانشستر يونايتد من معقل أتلتيكو مدريد بدوري أبطال أوروبا

تعادل مانشستر يونايتد الإنجليزي مع مضيفه أتلتيكو مدريد الإسباني 1- 1، يوم الأربعاء، في ذهاب دور الستة عشر لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وهز البديل الشاب أنطوني إلانجا الشباك قرب النهاية ليقود مانشستر يونايتد للتعادل 1-1 مع مضيفه أتليتيكو مدريد في ذهاب دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم اليوم الأربعاء.

وبدا يونايتد مفككا مرة أخرى وافتقر للإبداع وحاصره أتليتيكو منذ البداية قبل أن يفتتح صاحب الأرض التسجيل بضربة رأس رائعة من جواو فيلكس من تمريرة رينان لودي العرضية.

جواو فيلكس يضع أتلتيكو مدريد في المقدمة برأسية ممتازة في شباك مانشستر يونايتد. الجميع ينتظر رد البرتغالي الآخر كريستيانو رونالدو #UCL #مانشستر_يونايتد #أتلتيكو_مدريد_مانشستر_يونايتد pic.twitter.com/lF1E43X6P7 — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) February 23, 2022

وأتيحت العديد من الفرص لأتلتيكو لتعزيز تفوقه ورد إطار المرمى كرتين للفريق الإسباني الذي عوقب على لحظة من عدم التركيز عندما فقد الكرة لصالح برونو فرنانديز قبل عشر دقائق من النهاية.

ومرر اللاعب البرتغالي الكرة إلى إلانجا البالغ عمره 19 عاما الذي هز الشباك من التسديدة الوحيدة ليونايتد على المرمى في المباراة بأكملها.

يذكر أن مباراة الإياب بين الفريقين ستقام في ملعب الفريق الإنجليزي يوم 15 من مارس المقبل.