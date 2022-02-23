رياضة

أنطوني إلانجا بخطف التعادل لمانشستر يونايتد من معقل أتلتيكو مدريد بدوري أبطال أوروبا
تاريخ النشر: 23 فبراير 2022 22:12 GMT
تاريخ التحديث: 23 فبراير 2022 23:10 GMT

أنطوني إلانجا بخطف التعادل لمانشستر يونايتد من معقل أتلتيكو مدريد بدوري أبطال أوروبا

مباراة الإياب بين الفريقين ستقام في ملعب الفريق الإنجليزي يوم 15 من مارس المقبل.

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المصدر: فريق التحرير- إرم نيوز

تعادل مانشستر يونايتد الإنجليزي مع مضيفه أتلتيكو مدريد الإسباني 1- 1، يوم الأربعاء، في ذهاب دور الستة عشر لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وهز البديل الشاب أنطوني إلانجا الشباك قرب النهاية ليقود مانشستر يونايتد للتعادل 1-1 مع مضيفه أتليتيكو مدريد في ذهاب دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم اليوم الأربعاء.

وبدا يونايتد مفككا مرة أخرى وافتقر للإبداع وحاصره أتليتيكو منذ البداية قبل أن يفتتح صاحب الأرض التسجيل بضربة رأس رائعة من جواو فيلكس من تمريرة رينان لودي العرضية.

وأتيحت العديد من الفرص لأتلتيكو لتعزيز تفوقه ورد إطار المرمى كرتين للفريق الإسباني الذي عوقب على لحظة من عدم التركيز عندما فقد الكرة لصالح برونو فرنانديز قبل عشر دقائق من النهاية.

ومرر اللاعب البرتغالي الكرة إلى إلانجا البالغ عمره 19 عاما الذي هز الشباك من التسديدة الوحيدة ليونايتد على المرمى في المباراة بأكملها.

يذكر أن مباراة الإياب بين الفريقين ستقام في ملعب الفريق الإنجليزي يوم 15 من مارس المقبل.

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