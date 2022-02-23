رياضة

دوري أبطال أوروبا.. تعادل مثير بين أياكس وبنفيكا يؤجل حسم التأهل لدور الـ8 لجولة الإياب
تاريخ النشر: 23 فبراير 2022 22:09 GMT
تاريخ التحديث: 23 فبراير 2022 23:00 GMT

دوري أبطال أوروبا.. تعادل مثير بين أياكس وبنفيكا يؤجل حسم التأهل لدور الـ8 لجولة الإياب

بات يتعين على كلا الفريقين الفوز في لقاء الإياب من أجل حسم بطاقة التأهل لدور الثمانية.

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المصدر: فريق التحرير- إرم نيوز

خيم التعادل الإيجابي 2 – 2 على لقاء بنفيكا البرتغالي وضيفه أياكس أمستردام الهولندي، يوم الأربعاء، في ذهاب دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وبادر أياكس بالتسجيل عن طريق نجمه الصربي دوشان تاديتش في الدقيقة 18.

لكن بنفيكا تعادل عبر النيران الصديقة، بعدما أحرز سيباستيان هيلر، مهاجم أياكس، هدفا بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 26.

وسرعان ما صحح هيلر خطأه، بعدما أعاد أياكس للتقدم مرة أخرى، بتسجيله الهدف الثاني للفريق الهولندي بعده بثلاث دقاق فقط في الدقيقة 29، ليعزز صدارته لقائمة هدافي البطولة القارية.

ورفع سيباستيان هيلر رصيده التهديفي إلى 11 هدفا، بفارق هدفين أمام أقرب ملاحقيه البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم بايرن ميونخ الألماني.

وتواصلت الإثارة في الشوط الثاني، حيث أحرز بنفيكا هدف التعادل عن طريق الأوكراني رومان ياريمتشيوك في الدقيقة 72.

بهذه النتيجة يتأجل حسم التأهل إلى مباراة العودة التي ستقام في العاصمة الهولندية أمستردام في 16 مارس المقبل.

حيث بات يتعين على كلا الفريقين الفوز في لقاء الإياب من أجل حسم بطاقة التأهل لدور الثمانية.

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