رياضة

جماهير أتلتيكو مدريد تشعل محيط واندا ميتروبوليتانو قبل مواجهة مانشستر يونايتد (فيديو)
تاريخ النشر: 23 فبراير 2022 20:08 GMT
تاريخ التحديث: 23 فبراير 2022 20:20 GMT

جماهير أتلتيكو مدريد تشعل محيط واندا ميتروبوليتانو قبل مواجهة مانشستر يونايتد (فيديو)

حولت جماهير أتلتيكو مدريد محيط ملعب واندا ميتروبوليتانو إلى كتلة من النار.

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المصدر: فريق التحرير- إرم نيوز

استقبلت جماهير أتلتيكو مدريد حافلة فريقها قبل مواجهة مانشستر يونايتد بدوري أبطال أوروبا، بالشماريخ، والألعاب النارية.

ويصطدم فريق أتلتيكو مدريد، بنظيره مانشستر يونايتد، اليوم الأربعاء، على ملعب ”واندا ميتروبوليتانو“، ضمن منافسات ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وأشارت صحيفة ”ماركا“ الإسبانية إلى أن ما قام به المشجعون قبل المباراة يُعرف ما يشبه تسجيل الأهداف في واندا متروبوليتانو.

ولدى وصولهم إلى الملعب، استقبل المشجعون لاعبي الآتلتي استقبالًا جيدًا ، مما حفز الفريق بأغانيهم ومشاعلهم.

وحولت جماهير أتلتيكو مدريد محيط ملعب ”واندا ميتروبوليتانو“ إلى كتلة من النار، بعد إشعال الكثير من الشماريخ، والألعاب النارية، في أجواء حماسية للغاية.

ويخرج مانشستر يونايتد الإنجليزي لمواجهة صعبة ضد أتلتيكو مدريد الإسباني، مساء اليوم الأربعاء، على ملعب ”واندا ميتروبوليتانو“، ضمن منافسات جولة الذهاب بدور الستة عشر ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وتأهل أتلتيكو مدريد وصيفًا للمجموعة الثانية برصيد 7 نقاط بعدما حقق انتصارين، وتعادل مرة، وتلقى 3 هزائم.

وسجل أتلتيكو مدريد 7 أهداف، واستقبل 8 أهداف، وتعادل الفريق على ملعبه مع بورتو البرتغالي دون أهداف، ثم فاز بنتيجة 3-1، وفاز على ميلان الإيطالي بنتيجة 2-1، وخسر بنتيجة 0-1، وخسر ذهابًا وإيابًا أمام ليفربول الإنجليزي بنتيجة 3-2 و2-0.

وصعد مانشستر يونايتد متصدرًا المجموعة السادسة برصيد 11 نقطة بعدما حقق 3 انتصارات، وتعادل مرتين، وتلقى هزيمة واحدة.

وسجل المانيو 11 هدفًا، واستقبل 8 أهداف، واستهل مانشستر يونايتد مشوار دور المجموعات بالخسارة أمام يانغ بويز السويسري بنتيجة 2-1، وتعادلا بنتيجة 1-1 في إنجلترا، وفاز على فياريال الإسباني بنتيجة 2-1 و2-0، ثم فاز على أتلانتا الإيطالي بنتيجة 3-2، وتعادلا بنتيجة 2-2.

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