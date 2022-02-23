التشكيل والموعد والقنوات الناقلة لمباراة أتلتيكو مدريد ضد مانشستر يونايتد في دوري أبطال أوروبا

يخرج مانشستر يونايتد الإنجليزي لمواجهة صعبة ضد أتلتيكو مدريد الإسباني، مساء اليوم الأربعاء، على ملعب ”واندا ميتروبوليتانو“، ضمن منافسات جولة الذهاب بدور الستة عشر ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وترصد ”إرم نيوز“ في التقرير الآتي أبرز ملامح مواجهة أتلتيكو مدريد ضد مانشستر يونايتد في دوري أبطال أوروبا.

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة في تمام الساعة الحادية عشرة مساء اليوم الأربعاء بتوقيت السعودية.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس بريميوم 1 بصوت المعلق حفيظ دراجي.

¿Con ganas de Atleti? 😊 pic.twitter.com/w5hbRd4dzS — Atlético de Madrid (@Atleti) February 22, 2022

مشوار الفريقين

تأهل أتلتيكو مدريد وصيفاً للمجموعة الثانية برصيد 7 نقاط بعدما حقق انتصارين وتعادل مرة وتلقى 3 هزائم.

وسجل أتلتيكو مدريد 7 أهداف واستقبل 8 أهداف، وتعادل الفريق على ملعبه مع بورتو البرتغالي دون أهداف ثم فاز بنتيجة 3-1 وفاز على ميلان الإيطالي بنتيجة 2-1 وخسر بنتيجة 0-1 وخسر ذهاباً وإياباً أمام ليفربول الإنجليزي بنتيجة 3-2 و2-0.

وصعد مانشستر يونايتد متصدراً المجموعة السادسة برصيد 11 نقطة بعدما حقق 3 انتصارات وتعادل مرتين وتلقى هزيمة واحدة.

وسجل المانيو 11 هدفاً واستقبل 8 أهداف، واستهل مانشستر يونايتد مشوار دور المجموعات بالخسارة أمام يانغ بويز السويسري بنتيجة 2-1 وتعادلا بنتيجة 1-1 في إنجلترا وفاز على فياريال الإسباني بنتيجة 2-1 و2-0 ثم فاز على أتلانتا الإيطالي بنتيجة 3-2 وتعادلا بنتيجة 2-2.

تاريخ المواجهات

لم يتقابل الفريقان منذ 31 عاماً كاملة حين لعب أتلتيكو مدريد ضد مانشستر يونايتد في الدور الثاني ببطولة كأس الكؤوس الأوروبية يوم الـ23 من أكتوبر 1991 وفاز أتلتيكو مدريد في إسبانيا بنتيجة 3-0.

وتعادل مانشستر يونايتد مع ضيفه أتلتيكو مدريد بهدف لكل منهما في مباراة الإياب بإنجلترا.

أسلحة أتلتيكو مدريد

يأمل أتلتيكو مدريد تحقيق الفوز على حساب مانشستر يونايتد، خاصة أن ”الروخي بلانكوس“ يطمع مع مدربه دييغو سيميوني التقدم في دوري الأبطال.

وقال سيميوني، المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد، في المؤتمر الصحفي قبل المباراة:“ أمامنا مباراة صعبة ضد مانشستر يونايتد وهو من أفضل الفرق في العالم ونبحث عن تحقيق الفوز“.

وأضاف: ”نسعى دائماً للتطور ونعمل بجدية ونملك الروح القتالية والمباراة ستكون صعبة على الفريقين“.

ويفتقد أتلتيكو مدريد خدمات قائده كوكي بجانب ماتيوس كونيا ودانييل فاس ويانيك كاراسكو بسبب الإصابات.

ويعتمد سيميوني على تشكيلته التي تضم حارس المرمى يان أوبلاك وأمامه رباعي خط الدفاع ستيفان سافيتش وخوسيه خيمينيز وسيمي فرساليكو ورينيلدو ماندافا.

ويقود خط الوسط جيوفري كوندجبيا وبجواره هيكتور هيريرا وعلى الأطراف ماركوس يورينتي وأنخيل كوريا مع ثنائي الهجوم جواو فيليكس ولويس سواريز.

أوراق مانشستر يونايتد

يطمع مانشستر يونايتد في تقديم مستويات جيدة وتحقيق نتيجة طيبة في معقل أتلتيكو مدريد.

واعترف المدرب الألماني رالف رانجينك، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، في المؤتمر الصحفي قبل المباراة بصعوبة المواجهة ولكنه شدد على حسم هذه المباراة في جولة الإياب.

وأشار إلى أن فريقه في أتم الجاهزية لخوض المباراة المرتقبة أمام أتلتيكو مدريد ويبحث عن تحقيق نتيجة طيبة في إسبانيا.

ويغيب عن مانشستر يونايتد مهاجمه إدينسون كافاني وماسون غرينوود، بينما يعتمد رانجينك على تشكيلته التي تضم حارس المرمى دافيد دي خيا وأمامه رباعي خط الدفاع هاري ماغواير ورافايل فاران ودييغو دالوت ولوك شاو.

ويقود خط الوسط سكوت ماكتموناي وبجواره فريد وأمامهما بول بوغبا وفي الهجوم برونو فيرنانديز وكريستيانو رونالدو وغادون سانشو.

وقال محمد اليماني، مهاجم ستاندرلييغ البلجيكي الأسبق، لـ“إرم نيوز“، إن المواجهة ستكون قوية وخاصة في ظل صراع تكتيكي مثير خارج الخطوط.

وأشار إلى أن مانشستر يونايتد يعتمد على قدرات فيرنانديز في بناء الهجمات مع محاولة الاستفادة من سرعات سانشو أو مشاركة ماركوس راشفورد بجانب خبرة كريستيانو رونالدو.

وأوضح أن سيميوني مدرب قدير ومميز ويلعب بطريقة جيدة تكتيكيّا تساعده على تطبيق أفكاره، كما أنه يملك عناصر صاحبة خبرة تحديداً سواريز وأنطوان غريزمان.