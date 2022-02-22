تشيلسي يقترب من التأهل لدور الـ8 بدوري أبطال أوروبا بالفوز على ليل الفرنسي

اقترب تشيلسي الإنجليزي، من التأهل إلى دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، عقب فوزه على ضيفه ليل الفرنسي 2 – صفر، يوم الثلاثاء، في ذهاب دور الستة عشر من المسابقة.

وحول هافرتس، الذي قام بمحاولتين على المرمى في بداية المباراة، بضربة رأس تمريرة عرضية من ركلة ركنية نفذها المغربي حكيم زياش ارتطمت بالأرض قبل أن تسكن سقف المرمى ليتقدم البلوز في الدقيقة الثامنة.

وشن ليل الفرنسي، الذي تصدر مجموعته على حساب سالزبورج وفولفسبورج وإشبيلية، الكثير من الهجمات عبر انطلاقات ريناتو سانشيز وبنجامين أندريه وجوناتان بامبا.

لكن محاولات اللاعبين الثلاثة والمهاجم الكندي جوناثان ديفيد تصدى لها الضيوف خاصة صخرة الدفاع تياجو سيلفا أو وصلت بسهولة إلى يد إدوار مندي حارس تشيلسي.

ورغم الهجوم الفرنسي خطف الأميركي كريستيان بولسيتش الهدف الثاني في الدقيقة 63.

تشيلسي الإنجليزي يفوز على ليل الفرنسي بثنائية ويضع قدما في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا فياريال يفرض التعادل الإيجابي على ضيفه يوفينتوس الإيطالي بهدفا لكل فريق#UCL #تشيلسي_ليل#CheLil#فياريال_يوفنتوس #دوري_أبطال_أوروبا pic.twitter.com/G99VAHp0RP — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) February 22, 2022

ونجح الفريق الإنجليزي حامل لقب نسخة الموسم الماضي، في التفوق على منافسه الفرنسي، في انتظار مواجهة الإياب بينهما على أرض الأخير، والمقرر لها يوم 16 من مارس الجاري.

وربما يشعر تشيلسي، الذي سيواجه ليفربول في نهائي كأس الرابطة يوم الأحد المقبل، بالرضا بالتقدم بهدفين في مباراة الذهاب قبل خوض مباراة العودة في 16 من الشهر المقبل.

لكنه سيشعر بالقلق بشأن لياقة العديد من لاعبيه المؤثرين مثل الكرواتي ماتيو كوفاتشيتش والمتألق زياش بعد خروجهما من الملعب في بداية الشوط الثاني.