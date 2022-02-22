التوتر بين روسيا وأوكرانيا يتسبب في تأخر سفر مانشستر يونايتد لمواجهة أتلتيكو مدريد

ألغيت رحلة مانشستر يونايتد إلى العاصمة الإسبانية مدريد لمواجهة أتلتيكو في دوري أبطال أوروبا في اللحظة الأخيرة؛ وذلك بسبب الأزمة بين روسيا وأوكرانيا، ليضطر النادي للسفر عبر رحلة عاجلة وشركة طيران مختلفة.

وقالت صحيفة ”ذا صن“ البريطانية إنه عادة ما يسافر الشياطين الحمر مع شركة الطيران الروسية (إيروفلوت) لخوض مبارياتهم في بطولات أوروبا للأندية بموجب اتفاقية تجارية، لكن رحلة يوم الثلاثاء التي كان من المقرر أن تقلع في الساعة 4 مساءً بتوقيت غرينتش تم إلغاؤها، وسط توترات متزايدة بين روسيا وأوكرانيا.

ويلعب مانشستر يونايتد خارج أرضه أمام أتلتيكو مدريد في ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء، في سعيه للفوز باللقب القاري الكبير.

وبدلاً من ذلك سافر رجال المدير الفني الألماني رالف رانغنيك على متن شركة طيران (تيتان إيروايز) ومقرها المملكة المتحدة، ومن المقرر أن يهبطوا في مدريد مساء الثلاثاء.

وذكر تقرير لصحيفة ”ذا أتلتيك“ أن قرار إلغاء الرحلة كان متبادلاً بين مانشستر يونايتد وإيروفلوت، حيث وصفت شركة الطيران الروسية نفسها بأنها ”الناقل الرسمي لمانشستر يونايتد“، وكانت راعياً لها منذ فترة طويلة.

وأرسلت روسيا، الليلة الماضية، قواتها إلى منطقتين يسيطر عليهما المتمردون في أوكرانيا، في ”مهمة حفظ سلام“، في خطوة أدانها العديد من قادة الغرب، بينهم رئيس الوزراء بوريس جونسون، والرئيس الأمريكي جو بايدن.

وقال جونسون أيضًا إنه ”من غير المعقول“ أن تظل روسيا قادرة على استضافة نهائي دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إنه لا يجب السماح لروسيا باستضافة أحداث كروية مثل نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعد قرار موسكو الاعتراف باستقلال إقليمين انفصاليين في شرق أوكرانيا. وأكد جونسون أنه من غير المعقول إقامة بطولات دولية كبرى لكرة القدم في روسيا. pic.twitter.com/HHVyG9NUYo — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) February 22, 2022

ومن المقرر أن تقام البطولة على ملعب غازبروم أرينا في سان بطرسبرغ يوم 28 مايو/أيار المقبل، وأكد جونسون أنه لا يجب السماح لروسيا باستضافة أحداث كروية مثل نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاعتراف باستقلال إقليمين انفصاليين في شرق أوكرانيا.

وقالت بريطانيا إنها ستناقش مع السلطات المعنية مكان إقامة نهائي دوري الأبطال المقرر إقامته في مدينة سان بطرسبرغ الروسية في مايو/أيار المقبل.

ومع اقتحام دبابات روسيا لأوكرانيا قبل ”غزو شامل“ محتمل، حذر رئيس الوزراء البريطاني من أن روسيا ستصبح منبوذة دوليًا.

وقالت نادين دوريس وزيرة الرياضة البريطانية إن بلادها ستناقش هذا الأمر مع سلطات كرة القدم، وكتبت عبر حسابها على تويتر: ”لدي مخاوف كبيرة بخصوص الأحداث الرياضية المقرر إقامتها في روسيا مثل نهائي دوري الأبطال، وسنناقش ذلك مع السلطات المعنية. لن نسمح للرئيس بوتين باستغلال الأحداث على الصعيد العالمي لإضفاء الشرعية على غزوه غير القانوني لأوكرانيا“.

وستزداد فرص استضافة استاد ويمبلي في العاصمة البريطانية لندن نهائي البطولة القارية الأبرز للأندية إذا وصل فريقان إنجليزيان إلى النهائي.