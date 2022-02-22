أزمة روسيا وأوكرانيا.. رئيس وزراء بريطانيا يرفض إقامة نهائي دوري أبطال أوروبا في سان بطرسبرغ

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الثلاثاء، إنه لا يجب السماح لروسيا باستضافة أحداث كروية مثل نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعد قرار موسكو الاعتراف باستقلال إقليمين انفصاليين في شرق أوكرانيا.

واعترفت روسيا بجمهوريتي لوهانسك ودونيتسك الانفصاليتين شرق أوكرانيا، وأصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مراسيم بنشر قوات فيهما، ويخشى الغرب من حدوث غزو كامل.

على خلفية التوتر بين روسيا وأوكرانيا.. يويفا يكشف مصير نهائي دوري أبطال أوروبا في سان بطرسبرغ https://t.co/lwbP9QFwNe pic.twitter.com/RuerrGXwE2 — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) February 20, 2022

وردا على سؤال حول نهائي دوري الأبطال، المقرر إقامته في مدينة سان بطرسبرغ الروسية في مايو أيار، قال جونسون في البرلمان: ”أعتقد أنه من غير المعقول إقامة بطولات دولية كبرى لكرة القدم في روسيا، بعد غزو دولة ذات سيادة“.

وكشفت بريطانيا أنها ستناقش مع السلطات المعنية مكان إقامة نهائي دوري الأبطال. وقالت نادين دوريس وزيرة الرياضة البريطانية إن بلادها ستناقش هذا الأمر مع سلطات كرة القدم.

وكتبت دوريس على تويتر: ”لدي مخاوف كبيرة بخصوص الأحداث الرياضية المقرر إقامتها في روسيا مثل نهائي دوري الأبطال، وسنناقش ذلك مع السلطات المعنية“.

وأضافت: ”لن نسمح للرئيس بوتين باستغلال الأحداث على الصعيد العالمي لإضفاء الشرعية على غزوه غير القانوني لأوكرانيا“.

I have serious concerns about the sporting events due to be held in Russia, such as the Champions League Final, and will discuss with the relevant governing bodies. We won’t allow President Putin to exploit events on the world stage to legitimise his illegal invasion of Ukraine. — Nadine Dorries (@NadineDorries) February 22, 2022

كما واجه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم انتقادات حادة على وسائل التواصل الاجتماعي، بعدما كرر التأكيد على أنه لا يعتزم نقل المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا المقررة في مايو (أيار) المقبل في مدينة سان بطرسبرغ الروسية.

وذكرت مصادر أن ”يويفا“ سيعقد اجتماعاً آخر، اليوم الثلاثاء، لبحث الوضع، لكنه أصدر في وقت سابق بياناً مماثلاً للبيان الذي أصدره مطلع هذا الأسبوع.

وذكر ”يويفا“، في بيان، مشيراً إلى نهائي دوري الأبطال المقرر في 28 مايو/ آيار: ”يويفا يراقب الوضع باستمرار وعن كثب. في الوقت الحالي، ليس من المخطط له تغيير موقع استضافة المباراة“.

وأثار البيان ردود فعل غاضبة على تويتر من جانب الكثيرين، ومن بينهم توم توجندهات عضو البرلمان البريطاني، الذي يرأس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس العموم.

وكتب توجندهات: ”هذا قرار مخزٍ. لا يفترض باليويفا أن يوفر غطاء لديكتاتورية عنيفة“.

This is a shameful decision. @UEFA should not be providing cover to a violent dictatorship. https://t.co/Mls0yiOiCH — Tom Tugendhat (@TomTugendhat) February 22, 2022

تجدر الإشارة إلى أن ”يويفا“ كان قد نقل نهائي دوري الأبطال في كل من النسختين الماضيتين؛ بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

ولا يزال نادي زينيت سان بطرسبرغ الروسي ضمن المشاركين في المنافسات الأوروبية، وسيحل ضيفاً على ريال بيتيس الإسباني في إياب الملحق الفاصل للدوري الأوروبي، بعد غد الخميس، ومن المقرر حتى الآن أن تقام المباراة في موعدها.

واستضافت روسيا نهائيات كأس العالم 2018، ومن المقرر أن تحتضن أحد سباقات سيارات فورمولا1- في سوتشي في 25 سبتمبر (أيلول).

وتتحرك حكومات الغرب حالياً لفرض عقوبات ضد روسيا، كما بدأ النقاش بشأن إمداد روسيا لألمانيا بالغاز.

وذكر نادي شالكه المنافس في دوري الدرجة الثانية الألماني، الذي يرعاه الفرع الألماني لشركة ”غازبروم“ الروسية العملاقة، إنه يتابع الأحداث في أوكرانيا ”بقلق بالغ“.

وذكر النادي في بيان: ”شالكه سيراقب ويقيم أي تطورات، ويدعو بقوة إلى السلام من أجل حماية المتضررين من الأزمة“.

وأشار النادي إلى أنه ”يدرك دوره الخاص بين الأندية الرياضية الألمانية“، وأن ”المسؤولين في النادي في حوار متواصل مع الراعي الرئيسي للنادي منذ فترة طويلة“.