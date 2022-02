أزمة روسيا وأوكرانيا.. رئيس وزراء بريطانيا يرفض إقامة نهائي دوري أبطال أوروبا في سان بطرسبرغ

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الثلاثاء، إنه لا يجب السماح لروسيا باستضافة أحداث كروية مثل نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعد قرار موسكو الاعتراف باستقلال إقليمين انفصاليين في شرق أوكرانيا.

واعترفت روسيا بجمهوريتي لوهانسك ودونيتسك الانفصاليتين شرق أوكرانيا، وأصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مراسيم بنشر قوات فيهما، ويخشى الغرب من حدوث غزو كامل.

وردا على سؤال حول نهائي دوري الأبطال، المقرر إقامته في مدينة سان بطرسبرغ الروسية في مايو أيار، قال جونسون في البرلمان: ”أعتقد أنه من غير المعقول إقامة بطولات دولية كبرى لكرة القدم في روسيا، بعد غزو دولة ذات سيادة“.

وكشفت بريطانيا أنها ستناقش مع السلطات المعنية مكان إقامة نهائي دوري الأبطال. وقالت نادين دوريس وزيرة الرياضة البريطانية إن بلادها ستناقش هذا الأمر مع سلطات كرة القدم.

وكتبت دوريس على تويتر: ”لدي مخاوف كبيرة بخصوص الأحداث الرياضية المقرر إقامتها في روسيا مثل نهائي دوري الأبطال، وسنناقش ذلك مع السلطات المعنية“.

وأضافت: ”لن نسمح للرئيس بوتين باستغلال الأحداث على الصعيد العالمي لإضفاء الشرعية على غزوه غير القانوني لأوكرانيا“.

— Nadine Dorries (@NadineDorries) February 22, 2022