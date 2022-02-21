مباراة يوفنتوس وفياريال.. آليغري يقبل نتيجة التعادل في إسبانيا

قال ماسيميليانو آليغري مدرب يوفنتوس إنه لن يتعامل مع مواجهة فياريال باستخفاف في ذهاب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، غدا الثلاثاء، مشيرا إلى أن المنافس الإسباني خبير في تحقيق نتائج جيدة أمام الأندية الكبرى بالقارة.

واجتاز آليغري دور الـ16 أربع مرات في خمس مشاركات في فترته الأولى مع يوفنتوس، وخرج فقط على يد بايرن ميونخ بقيادة بيب غوارديولا في موسم 2015/2016.

لكن يوفنتوس خرج من دور الـ16 في الموسمين الماضيين تحت قيادة ماوريسيو ساري وأندريا بيرلو، لذا حذّر آليغري من فياريال الذي هزم آرسنال ومانشستر يونايتد في طريقه للتتويج بالدوري الأوروبي في الموسم الماضي.

وأجرى آليغري مؤتمرا صحفيا، قال فيه: ”الطريق ليس سهلا إلى دور الثمانية على الإطلاق، والفرص متساوية بنسبة 50%، واجتاز فياريال مجموعة قوية مثلنا“.

وأضاف: ”هم خبراء في اللعب أمام أفضل الفرق، وحققوا بعض النتائج الرائعة مؤخرا، ويلعبون تحت قيادة مدرب بارع لا يترك ثغرات“.

وتابع آليغري: ”أي نتيجة إيجابية ستكون جيدة مع تغيير قاعدة الهدف خارج الأرض. في السابق كان يمكن أن تخسر مرة وتفوز مرة وكان يكفي، لكن الآن الوضع مختلف. والتعادل في إسبانيا نتيجة رائعة“.

وأكد آليغري أن الوافد الجديد دوسان فلاهوفيتش سيخوض مباراته الأولى في دوري الأبطال، بجانب المهاجم الإسباني ألفارو موراتا.

ورد موراتا على تكهنات وسائل إعلام إسبانية بأنه كان قاب قوسين من الانضمام لبرشلونة في انتقالات الشهر الماضي، خاصة بعد التعاقد مع فلاهوفيتش مقابل 70 مليون يورو.

وقال موراتا: ”هذا ليس مهما. تحدثت مع المدرب عن ذلك خلال فترة الانتقالات وعن أفكاره، وأخبرني عن مدى أهمية صفقة دوسان بالنسبة لي، ولو كان الأمر بيدي لقررت الاستمرار دائما في يوفنتوس“.

يوفنتوس يحرض ديبالا

في سياق متصل قال موقع ”كالتشيو ميركاتو“ الإيطالي إن يوفنتوس يحرض مهاجمه الأرجنتيني باولو ديبالا للانقلاب على وكيله خورخي أنطون.

وينتهي عقد ديبالا مع يوفنتوس الصيف المقبل، ووفقا لموقع ”كالتشيو ميركاتو“، فإن يوفنتوس مستعد لمنح ديبالا العرض القديم الخاص بالتجديد، ويتضمن حصول ديبالا على راتب سنوي ثابت يبلغ 8 ملايين يورو، إضافة لمتغيرات من مليوني إلى 3 ملايين يورو.