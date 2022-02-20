على خلفية التوتر بين روسيا وأوكرانيا.. يويفا يكشف مصير نهائي دوري أبطال أوروبا في سان بطرسبرغ

أكد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، الأحد، أنه لا توجد أي خطط لنقل المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا من سان بطرسبرغ، في أعقاب الأزمة التي اندلعت بين روسيا وأوكرانيا.

وذكر يويفا في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية، أن الاتحاد الأوروبي سيراقب الأوضاع بشكل مستمر.

وتقام المباراة النهائية لدوري الأبطال في 28 مايو المقبل على ملعب سان بطرسبرغ أرينا، الذي استضاف مباريات في مونديال روسيا 2018.

وحشدت روسيا أكثر من 100 ألف جندي على حدودها مع أوكرانيا؛ مما أثار مخاوف الغرب بشأن إمكانية حدوث غزو وشيك لأوكرانيا، وهو الأمر الذي تنفيه موسكو.

ويعتزم ”يويفا“ تغطية تكاليف تذاكر أكثر من 30 ألف مشجع، لحضور نهائيَّي بطولة دوري أبطال أوروبا في منافسات الرجال والنساء، هذا العام.

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية عن ”يويفا“ قوله إن 10 آلاف تذكرة ستكون متاحة لنهائي دوري أبطال أوروبا، و8000 تذكرة لنهائي الدوري الأوروبي، و6000 تذكرة لنهائي دوري المؤتمر الأوروبي، ونهائي دوري أبطال أوروبا للسيدات، بحيث ستتم المساواة فيما بين طرفي المباراة النهائية.

وجاء قرار ”يويفا“ تقديرا لدعم الجماهير، التي وصفها بشريان الحياة للعبة كرة القدم، خلال أزمة فيروس كورونا.