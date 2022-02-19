مباراة ليفربول ونوريتش سيتي.. تمريرة حاسمة تفصل محمد صلاح عن رقم مميز

سيكون النجم المصري محمد صلاح، مهاجم ليفربول، على موعد مع رقم مميز خلال مباراة ليفربول ونوريتش سيتي، اليوم السبت، في الجولة الـ26 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ووفقا للحساب الرسمي للدوري الإنجليزي الممتاز، على موقع ”تويتر“، فإن محمد صلاح على بعد تمريرة حاسمة واحدة ليكون قد سجل وصنع 10 أهداف على الأقل في موسم واحد 3 مرات في البريميرليغ.

👑 @MoSalah's next assist will see him register 10+ goals and assists in a season for the third time in a #PL campaign#LIVNOR pic.twitter.com/wy1kzriJZg — Premier League (@premierleague) February 19, 2022

وسبق أن وصل صلاح لصناعة وتسجيل 10 أهداف على الأقل في الدوري الإنجليزي الممتاز في موسمي 2017/2018، و2019/2020.

من جهتها، ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية ”بي بي سي“ أن صلاح، الذي سيكمل 30 عاما في يونيو المقبل، على بعد هدف واحد ليصبح اللاعب العاشر الذي يسجل 150 هدفًا مع ليفربول في جميع المسابقات.

وحتى الآن سجل صلاح 149 هدفًا مع ليفربول في 232 مباراة في مختلف المسابقات، وقدم 56 تمريرة حاسمة.

ويتصدر محمد صلاح ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 16 هدفًا، متقدما بـ4 أهداف على زميله البرتغالي ديوغو غوتا.

دارين بينت مذيع شبكة talkSPORT: محمد صلاح ورياض محرز أفضل من ميسي حاليا https://t.co/apCET0Cxs7 pic.twitter.com/y6r2JxxVEK — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) February 18, 2022

وانتقل صلاح من روما إلى ليفربول صيف عام 2017 مقابل 42 مليون يورو، وخلال الموسم الحالي لعب 29 مباراة في مختلف المسابقات، سجل فيها 24 هدفا وصنع 9، وجاءت أهدافه بواقع 16 في الدوري الإنجليزي الممتاز، و8 في دوري أبطال أوروبا.

وقاد محمد صلاح ليفربول للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا موسم 2018/2019، والدوري الإنجليزي موسم 2019/2020، كما نال مع الريدز لقب كأس العالم للأندية وكأس السوبر الأوروبي، ونال جائزة هداف الدوري الإنجليزي مرتين موسمي 2017/2018، و2018/2019.

كلوب يتغنى بصلاح

وأشاد المدرب الألماني يورغن كلوب المدير الفني لليفربول، بمحمد صلاح، وقال: ”أتواجد هنا منذ 7 سنوات فقط، وهذا الفريق هو أحد أفضل الفرق.. صلاح لعب دورًا كبيرًا في ذلك، كما أن رقمه جنوني. تقول 150 هدفا، لقد تحدثنا مؤخرًا عن 100“.

وأضاف: ”عودة محمد صلاح خبر جيد حقًا. حصل على نفس الاستقبال مثل ساديو ماني ونابي كيتا. لم نعتقد أنه يمكننا أخيرًا الفوز بالمباريات عندما يعود. لقد فعلنا ذلك عندما كان بعيدًا“.

وبشأن لاعبه دييغو غوتا، أكد كلوب أنه لن يكون متاحًا أمام نوريتش سيتي بسبب الإصابة، وأكد أن ليفربول بحاجة لمزيد من التقييم، وقال: ”هناك حالة انتظار أطول قليلا لمعرفة المدة التي قد يغيب عنها“.