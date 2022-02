مباراة ليفربول ونوريتش سيتي.. تمريرة حاسمة تفصل محمد صلاح عن رقم مميز

سيكون النجم المصري محمد صلاح، مهاجم ليفربول، على موعد مع رقم مميز خلال مباراة ليفربول ونوريتش سيتي، اليوم السبت، في الجولة الـ26 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ووفقا للحساب الرسمي للدوري الإنجليزي الممتاز، على موقع ”تويتر“، فإن محمد صلاح على بعد تمريرة حاسمة واحدة ليكون قد سجل وصنع 10 أهداف على الأقل في موسم واحد 3 مرات في البريميرليغ.

👑 @MoSalah's next assist will see him register 10+ goals and assists in a season for the third time in a #PL campaign#LIVNOR pic.twitter.com/wy1kzriJZg

