محمد صلاح على بُعد خطوة واحدة من معادلة رقم تاريخي لكريستيانو رونالدو

أصبح النجم المصري محمد صلاح أحد أفضل اللاعبين في العالم خلال المواسم القليلة الماضية، وحطم عدة أرقام قياسية في الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا، لكنه لم يعادل بعد ما قدمه البرتغالي كريستيانو رونالدو خلال مسيرته.

وسجل الجناح المصري هدفًا بفوز فريقه ليفربول 2/0 على إنتر ميلان في سان سيرو في ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا، ليمنح الفريق الألماني يورغن كلوب أفضلية كبيرة قبل مباراة العودة في الثامن من الشهر المقبل.

وقالت صحيفة ”ميرور“ البريطانية إن هدف ”صلاح“ في مرمى سمير هندانوفيتش يعني أنه سجل في آخر 8 مباريات بعيدًا عن أنفيلد في دوري أبطال أوروبا، وهو إنجاز رائع بعدما أصبح أول لاعب في تاريخ ليفربول يحقق هذا الرقم.

ومع ذلك، يحمل رونالدو حاليًا الرقم القياسي لعدد الأهداف المتتالية خارج الأرض في البطولة القارية، حيث سجل في 12 مباراة متتالية أثناء لعبه في ريال مدريد.

ولن يكون صلاح قادرًا على تحطيم هذا الرقم القياسي هذا الموسم، لأنه ببساطة لم يتبقَ ما يكفي من المباريات في المسابقة خارج ليفربول، على الرغم من أنه حتى لو لم يكن قادرًا على المشاركة في مبارياته الأربع التالية، فإن سجله التهديفي بعيدًا عن أنفيلد يظل غير عادي.

محمد صلاح يدخل تاريخ استاد سان سيرو ودوري أبطال أوروبا https://t.co/AJVgg7JjhX pic.twitter.com/3o1JcLGta7 — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) February 16, 2022

وبات قائد منتخب مصر ثاني لاعب فقط يسجل في مرمى ميلان وإنتر ميلان في نفس الموسم في دوري أبطال أوروبا، بعد بيتر كراوتش مع توتنهام هوتسبير في موسم 2010/2011.

ويحمل هدفه في إنتر ميلان الرقم 33 في مسيرته في دوري أبطال أوروبا مع ليفربول، وذلك خلال 50 مشاركة مع النادي الإنجليزي في البطولة.

كما صنع 9 تمريرات حاسمة، ولقبًا واحدًا، العام 2019، بالفوز على توتنهام في استاد واندا ميتروبوليتانو الخاص بأتلتيتكو مدريد الإسباني.

ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا: محمد صلاح يقلص الفارق مع المتصدر سبيستيان هيلير https://t.co/b0fQNp0usD pic.twitter.com/YlJfQadlNS — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) February 16, 2022

وسرعان ما أصبح اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا أسطورة في آنفيلد، ويعتقد نجم الريدز السابق جيمي كاراغر أن اللاعب المصري الدولي سيكون له إرث دائم في النادي بغض النظر عن الوقت الذي يقرر فيه الرحيل.

وقال كاراغر لقناة ”beINSPORTS“ إنه سيجلس ”صلاح“ إلى جانب كيني دالغليش، وستيفن جيرارد، وإيان راش، وجون بارنز، ليصبح من عظماء ليفربول.

وأضاف لاعب ليفربول السابق عن صلاح: ”هو واحد من أفضل 5 أو 6 لاعبين لعبوا لنادي ليفربول عبر تاريخه، لقد فاز بأكبر الألقاب، وبدوري أبطال أوروبا، وبالدوري، وبالحذاء الذهبي لهداف البريميرليغ تقريبًا كل عام منذ انضمامه للفريق“.

محمد صلاح يقود ليفربول لهزيمة إنتر ميلان والاقتراب من دور الـ8 لدوري أبطال أوروبا https://t.co/HURVfjn7dq pic.twitter.com/OTf8G6oMx3 — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) February 16, 2022

وسجل ”صلاح“ 149 هدفًا لا يصدق في 232 مباراة منذ عودته إلى الدوري الإنجليزي الممتاز بعد أن أصيب بخيبة أمل في تشيلسي في وقت سابق من مسيرته.

وتابع كاراغر: ”منذ انضمامه إلى النادي وصل ليفربول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، وفاز بدوري أبطال أوروبا، وفاز بالدوري، وكان هدافًا للدوري، وهذا يدل على تأثيره، إنه أحد عظماء زمانه في الدوري الممتاز، بلا شك“.

ويأمل نجم روما السابق ألا تنتهي مسيرته في ليفربول بنهاية سيئة، حيث تستمر المفاوضات مع إدارة النادي بشأن تجديد عقده الذي ينتهي بعد 18 شهرًا في صيف العام 2023.

وأوضح ”صلاح“ علنًا أنه يرغب في البقاء في ليفربول، على الرغم من انتشار الشائعات بعدم وجود اتفاق بشأن راتبه خلال فترة عقده الجديدة.