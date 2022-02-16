دوري أبطال أوروبا: كومان يقود بايرن ميونخ لتعادل قاتل أمام سالزبورغ

أنقذ اللاعب كينغسلي كومان فريقه بايرن ميونخ الألماني من فخ الهزيمة وسجل له هدف التعادل 1 – 1 في الوقت القاتل من مباراته أمام مضيفه ريد بول سالزبورغ النمساوي يوم الأربعاء في ذهاب دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم اليوم الأربعاء.

وأفلت بايرن من الهزيمة بهدف قاتل بعدما أهدر لاعبوه العديد من الفرص في الشوط الثاني.

وانتزع الفريق النمساوي، الذي بلغ أدوار خروج المغلوب لأول مرة في تاريخه، التقدم في منتصف الشوط الأول بهدف من هجمة مرتدة انتهت عند تشوكوبيكي آدمو.

ريد بول سالزبورغ يصدم بايرن ميونيخ بهدف من مرتدة متقنة 😯#دوري_أبطال_أوروبا #بايرن_ميونيخ pic.twitter.com/fsurkagPLH — beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 16, 2022

وكان آدمو، البالغ عمره 20 عاما، شارك كبديل في الدقيقة 12 بعد إصابة المهاجم نواه أوكافور.

لكن الفرنسي كومان، الذي أحرز هدف فوز بايرن بدوري الأبطال في 2020، ضمن خروج الفريق الفائز باللقب ست مرات بالتعادل عندما استفاد من ضربة رأس من توماس مولر عند القائم البعيد ليهز الشباك.