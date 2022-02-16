تقرير: بيريز غاضب من أنشيلوتي ويستهدف التعاقد مع بوكيتينو

قالت صحيفة ”الإندبندنت“ البريطانية إن فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد ”غاضب“ من الأداء الدفاعي خلال هزيمة فريقه 1-صفر أمام باريس سان جيرمان في ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا، مما يعني أن الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني للنادي الملكي سيلعب للحفاظ على منصبه في مباراة الإياب.

ومع تأخر النادي الإسباني 1-صفر قد تكون لذلك عواقب أكبر، حيث يرى بيريز مرة أخرى أن الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو كهدف يمكن أن يحصل عليه في حال فشل أنشيلوتي.

وأضافت الصحيفة ذاتها أن إدارة ريال مدريد تدرك أهمية التحرك سريعًا نحو بوكيتينو، نظرًا لاهتمام مانشستر يونايتد الواضح بالمدير الفني الأرجنتيني.

ويبدو أن بيريز غير راغب في الاستماع للكثير من الحجج والمبررات حول الأداء الخططي والتكتيكي، وقيل إنه والإدارة ”صُدموا“ من عدم إطلاق الفريق أي تسديدة على المرمى خلال المباراة التي أقيمت في استاد بارك دي برينس.

وشعروا أن هذا كان غير لائق تمامًا بنادٍ يحمل الرقم القياسي في عدد الألقاب القارية لدوري الأبطال، وقد وُصف على نطاق واسع داخل أروقة سانتياغو برنابيو بأنه أحد أسوأ عروض الفريق على الصعيد القاري منذ سنوات.

وقيل إن بيريز مندهش للغاية من الطريقة التي بالكاد حصل بها توني كروس، ولوكا مودريتش على الكرة، لكن هذا بدوره تركه معجبًا مرة أخرى بطبيعة أداء باريس سان جيرمان الحازم تحت قيادة بوكيتينو.

ولطالما كان الأرجنتيني هدفًا لريال مدريد منذ فترة طويلة، حيث كان مرشحًا لتدريب الفريق في، العام 2017، لكن التوقيت لم يكن مناسبًا تمامًا.

وإذ كان هناك بعض المخاوف بشأن عدم فوزه بأي لقب، إلا أنه سيتم استبعاد ذلك بطريقة مبسطة إلى حد ما هذا الموسم، مع التأكد من فوز باريس سان جيرمان بالدوري الفرنسي، حيث يشعر الكثيرون أن الظروف قد تتضافر أخيرًا لانتقال بوكيتينو أخيرًا إلى مدريد.

وما يجعل هذه الخطوة ممكنة رغبة باريس سان جيرمان نفسه في التعاقد مع زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد السابق، ومن المتوقع أن يحدث ذلك، بحلول صيف 2023، على أبعد تقدير.

ومع ذلك، فإن إدارة سان جيرمان بقيادة القطري ناصر الخليفي تدرك تمامًا ما يدور في ذهن ريال مدريد بشأن بوكيتينو، لذلك تصاعد الحديث في أروقة النادي الباريسي بشأن الاحتفاظ بمدرب توتنهام هوتسبير السابق لموسم آخر.

وكان هذا هو الحال بالفعل نظرًا لاهتمام مانشستر يونايتد، على الرغم من أن مجلس إدارة أولد ترافورد لا يزال غير متأكد بنسبة 100 ٪ بشأن من سيكون المدير الفني القادم في ظل تقدم أداء الفريق مع الألماني رالف رانغنيك.