مبابي: أنا سعيد في باريس سان جيرمان.. ولم أحدد مستقبلي بعد

قال كيليان مبابي إنه يشعر بالسعادة باللعب مع باريس سان جيرمان، وأكد أنه لا يزال لم يحسم مستقبله مع ناديه الفرنسي وسط تكهنات مستمرة بشأن قرب انتقاله إلى ريال مدريد.

وأمس الثلاثاء، سجل مبابي هدف الفوز لسان جيرمان (1-صفر) على ريال في ذهاب دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا.

وينتهي عقد اللاعب البالغ عمره 23 عاما مع سان جيرمان بنهاية الموسم الجاري.

وقال مبابي لمحطة ”موفيستار“ التلفزيونية بعد الفوز بهدف في الوقت بدل الضائع ”لم أحدد مستقبلي بعد.. أنا ألعب في باريس سان جيرمان وهو أحد أفضل أندية العالم“.

وأشعل هدف مبابي احتفالات مشجعي سان جيرمان، ثم تعرض لسؤال عن ما إذا كان ذلك يساعده على اتخاذ القرار بخصوص مستقبله.

ورد مهاجم فرنسا ”لا، لم أحدد بعد.. أبذل قصارى جهدي وبعد ذلك سنرى ما سيحدث في الموسم المقبل“.

Mbappe speaking Spanish now eh pic.twitter.com/DUORgmCzW3 — haziq  (@ziqsoa) February 16, 2022

ورفض سان جيرمان عرضا مقابل نحو 160 مليون يورو (182 مليون دولار) من ريال لضم مبابي في أغسطس/ آب الماضي، رغم أن عقد اللاعب كان ينتهي حينها بعد أقل من عام واحد.

ويتوقع كثيرون أن ينضم مبابي، الذي أحرز 22 هدفا وصنع 16 هدفا في كل المسابقات مع سان جيرمان هذا الموسم، إلى ريال في انتقال مجاني في نهاية الموسم، إذ رفض عدة عروض لتمديد عقده.

وقال مبابي لمحطة ”كانال بلوس“: ”كيف تتجاهل الحديث (عن الانتقال)؟ الأمر سهل عن طريق لعب كرة القدم“.

وأضاف ”نسأل الكثير جدا من الأسئلة، نقول الكثير جدا من الأشياء، نتحدث عن ناديين كبيرين هما باريس سان جيرمان وريال مدريد“.

وتابع اللاعب الفائز بكأس العالم 2018: ”أنا لاعب في باريس سان جيرمان، وأنا سعيد جدا طوال الوقت“.

ماركا: ناصر الخليفي وليوناردو ضغطا على الحكام بين شوطي مباراة باريس سان جيرمان وريال مدريد https://t.co/sT7237mvUu pic.twitter.com/5xkybLzXb7 — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) February 16, 2022

مبابي كان انتقل للفريق الباريسي في 2017 قادما من موناكو الفرنسي، ومنذ ذلك الحين شارك مع الفريق في 203 مباريات في كل المسابقات، سجل خلالها 154 هدفا، وصنع 77 هدفا لزملائه.

وكانت صحيفة ”لو باريزيان“ الفرنسية أكدت، أخيرًا، أن انتقال مبابي لريال مدريد أصبح وشيكًا للغاية، والصفقة باتت قريبة جدّا.

يُذكر أن الفريقين سيلتقيان مجددًا يوم الـ9 من مارس المقبل، على ملعب ”سانتياغو برنابيو“، في إياب الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا.