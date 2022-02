التشكيل والموعد والقنوات الناقلة لمباراة إنتر ميلان ضد ليفربول في دوري أبطال أوروبا

يخوض فريق ليفربول الإنجليزي اختباراً قوياً، مساء اليوم الأربعاء، حين يحل ضيفاً على إنتر ميلان الإيطالي في جولة الذهاب لدور الستة عشر ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وتستعرض ”إرم نيوز“ في التقرير التالي أبرز ملامح مواجهة إنتر ضد ليفربول في دوري الأبطال.

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة في الساعة الحادية عشرة مساء اليوم الأربعاء بتوقيت السعودية على ملعب ”جوزيبي مياتزا“ في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس بريميوم 1 بصوت المعلق عصام الشوالي.

-2 al grande match di San Siro! 🤩 C'è solo un modo per vedere #InterLiverpool in tv… ⬇️⬇️⬇️ https://t.co/tznW7L8THH … #UCL #Inter #ForzaInter pic.twitter.com/vXj4CmlHbi

مشوار الفريقين

تأهل إنتر ميلان الإيطالي إلى ثمن النهائي محتلاً وصافة المجموعة الرابعة برصيد 10 نقاط خلف ريال مدريد الإسباني الذي فاز بالصدارة.

وحقق إنتر 3 انتصارات وتلقى هزيمتين وتعادل مرة واحدة، وسجل إنتر 8 أهداف واستقبل 5 أهداف.

وتأهل ليفربول متصدراً المجموعة الثانية برصيد 18 نقطة بالعلامة الكاملة بواقع ست انتصارات.

وسجل ليفربول 17 هدفاً واستقبل 6 أهداف في مرماه.

تاريخ المواجهات

تقابل الفريقان من قبل 4 مرات وحقق ليفربول 3 انتصارات وفاز إنتر مرة وحيدة.

وكانت البداية في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا عام 1965 وفاز ليفربول في إنجلترا بنتيجة 3-1 ولكن إنتر رد بقوة في إيطاليا وفاز بنتيجة 3-0 وتأهل للنهائي.

وتقابل الفريقان في ثمن نهائي دوري الأبطال عام 2008 ولكن ليفربول تفوق ذهاباً في إنجلترا بثنائية دون رد حملت توقيع ديرك كاوت وستيفن جيرارد وإياباً في إيطاليا بهدف دون رد سجله فرناندو توريس.

Focus is on the @ChampionsLeague round of 16 🏆@EASPORTSFIFA 🔴 #FIFA22 #UCL #INTLIV 🔴 pic.twitter.com/MPGC2kRxia

— Liverpool FC (@LFC) February 15, 2022