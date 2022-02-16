التشكيل والموعد والقنوات الناقلة لمباراة إنتر ميلان ضد ليفربول في دوري أبطال أوروبا

يخوض فريق ليفربول الإنجليزي اختباراً قوياً، مساء اليوم الأربعاء، حين يحل ضيفاً على إنتر ميلان الإيطالي في جولة الذهاب لدور الستة عشر ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وتستعرض ”إرم نيوز“ في التقرير التالي أبرز ملامح مواجهة إنتر ضد ليفربول في دوري الأبطال.

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة في الساعة الحادية عشرة مساء اليوم الأربعاء بتوقيت السعودية على ملعب ”جوزيبي مياتزا“ في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس بريميوم 1 بصوت المعلق عصام الشوالي.

مشوار الفريقين

تأهل إنتر ميلان الإيطالي إلى ثمن النهائي محتلاً وصافة المجموعة الرابعة برصيد 10 نقاط خلف ريال مدريد الإسباني الذي فاز بالصدارة.

وحقق إنتر 3 انتصارات وتلقى هزيمتين وتعادل مرة واحدة، وسجل إنتر 8 أهداف واستقبل 5 أهداف.

وتأهل ليفربول متصدراً المجموعة الثانية برصيد 18 نقطة بالعلامة الكاملة بواقع ست انتصارات.

وسجل ليفربول 17 هدفاً واستقبل 6 أهداف في مرماه.

تاريخ المواجهات

تقابل الفريقان من قبل 4 مرات وحقق ليفربول 3 انتصارات وفاز إنتر مرة وحيدة.

وكانت البداية في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا عام 1965 وفاز ليفربول في إنجلترا بنتيجة 3-1 ولكن إنتر رد بقوة في إيطاليا وفاز بنتيجة 3-0 وتأهل للنهائي.

وتقابل الفريقان في ثمن نهائي دوري الأبطال عام 2008 ولكن ليفربول تفوق ذهاباً في إنجلترا بثنائية دون رد حملت توقيع ديرك كاوت وستيفن جيرارد وإياباً في إيطاليا بهدف دون رد سجله فرناندو توريس.

أسلحة إنتر

يبحث إنتر عن استعادة بريقه الأوروبي فهو حامل لقب دوري الأبطال 3 مرات أعوام 1964 و1965 و2010.

وتأهل إنتر إلى ثمن النهائي بدوري الأبطال لأول مرة منذ عام 2011 قبل 11 عاماً كاملة كما أنه يبحث عن الوصول لربع النهائي وهو ما لم يتحقق منذ نسخة 2010 التي توج بلقبها.

وقال المدرب سيموني إنزاغي، المدير الفني لفريق إنتر ميلان، في المؤتمر الصحفي قبل المباراة إن ليفربول فريق قوي كعادة الأندية الإنجليزية التي خرجت في الصدارة جميعاً عدا تشيلسي الذي فقد الصدارة في الجولة الأخيرة.

وأشار إلى أن ليفربول الأوفر حظاً للفوز ببطاقة التأهل إلى ربع النهائي نظرياً ولكن أرض الملعب سيكون لها حسابات أخرى فهناك رغبة اللاعبين وعزيمتهم كما أن فريقي يسير بخطى جيدة في الدوري.

ويعاني إنتر من غيابات مؤثرة ولكن أبرزها بلا شك العقل المفكر نيكولو باريلا الذي يتولى مهمة توزيع الكرة في وسط الملعب بجانب ماتياس فيسينو وروبن جوسينس وخواكين كوريا.

يلعب إنتر مع مدربه إنزاغي بطريقة 3-5-2 بتشكيلة تضم حارس المرمى سمير هاندانوفيتش وأمامه ثلاثي خط الدفاع ميلان سكرينار وأليساندرو باستوني وستيفان دي فري.

ويقود خط الوسط مارسيلو بروزوفيتش وبجواره أرتور فيدال وهاكان كالهانغولو ويميناً دينزل ديمفريس ويساراً إيفان بيريسيتش بينما يقود خط الهجوم إدين دجيكو ولاوتارو مارتينيز.

أوراق ليفربول

يبحث ليفربول عن نتيجة إيجابية خارج دياره لقطع نصف المشوار قبل جولة الإياب خاصة أن الريدز لم يواجهوا إنتر منذ 14 عاماً كاملة.

وقال المدرب الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء إن إنتر فريق من الطراز الرفيع ومدربه أكثر من رائع، موضحاً أن إنتر هذا الموسم ربما يكون الأفضل في الدوري الإيطالي.

وأشار إلى أن إنتر لديه القدرة على تقديم أداء هجومي مميز، موضحاً أن غياب نيكولو باريلا مؤثر ولكن إنتر يملك بديلا مميزا بخبرات أرتور فيدال.

ويعتمد كلوب على طريقة 4-3-3 بتشكيلة تضم حارس المرمى أليسون باكير وأمامه رباعي خط الدفاع فيرجيل فان ديك وإبراهيما كوناتي وترينت ألكسندر أرنولد وأندري روبرتسون.

ويقود خط الوسط فابينيو وبجواره تياغو ألكانتارا وألكسندر تشامبرلين مع ثلاثي الهجوم محمد صلاح ودييغو غوتا وساديو ماني أو لويس دياز.

وقال محمد زيدان، مهاجم بروسيا دورتموند الألماني الأسبق، لـ“إرم نيوز“، إن ليفربول يعيش فترة رائعة باستقرار فني مميز مع كلوب بجانب عودة اللاعبين الذين شاركوا في كأس الأمم الأفريقية سواء صلاح أو ماني.

وأوضح أن إنتر سيلعب بلا ضغوط فالفرص أوفر على الورق لصالح ليفربول ولكن إنزاغي يقدم كرة متوازنة ويجيد الوصول لمرمى المنافسين.