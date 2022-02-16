ماركا: ناصر الخليفي وليوناردو ضغطا على الحكام بين شوطي مباراة باريس سان جيرمان وريال مدريد

زعم ”راديو ماركا“ الإسباني، أن القطري ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان، والبرازيلي ليوناردو المدير الرياضي للفريق، نزلا لغرفة الحكام بين شوطي اللقاء ضد ريال مدريد، مساء أمس الثلاثاء، للضغط على الحكم الإيطالي دانيلي أورساتو ووضعاه في موقف صعب.

وأنقذ مبابي سان جيرمان من ليلة محبطة في باريس حيث راوغ اثنين من المدافعين بشكل رائع وسجل هدف الفوز 1-صفر في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع.

ورغم كون الشوط الأول الذي انتهى سلبيا بين الفريقين لم يشهد أي أحداث مثيرة للجدل، حيث كان اللقاء هادئا للحكم الإيطالي، فإن الخليفي والبرازيلي ليوناردو لم يكونا متفقين مع بعض قراراته.

وبحسب الصحفي ميغيل أنخيل توريبو، فقد تحدث الثنائي ناصر الخليفي وليوناردو مع الحكم الإيطالي بكلمات سيئة وتحت أنظار مراقبين من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ”يويفا“.

مبابي يصعق ريال مدريد ويخطف الفوز لباريس سان جيرمان في الوقت الضائع https://t.co/2X9tcTLNI8 pic.twitter.com/5DOFTCIxfD — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) February 15, 2022

ولم يثر الحكم الإيطالي دانيلي أورساتو الجدل بقراراته في اللقاء، حيث قدم مستوى جيدا وأعلن عن ركلة جزاء واضحة لباريس سان جيرمان بعد إسقاط داني كارفخال النجم الفرنسي كيليان مبابي، لكن الأرجنتيني ليونيل ميسي فشل في التسجيل وتصدى الحارس البلجيكي تيبو كورتوا ببراعة.

ومنح الحكم 8 بطاقات صفراء بالتساوي بين الفريقين 4 لكل منهما، لكن ريال مدريد يعتبر المتضرر الأكبر، حيث سيفقد الثنائي البرازيلي كاسيميرو، لاعب الارتكاز، والظهير الأيسر الفرنسي فيرلاند ميندي في لقاء الإياب لحصولهما على إنذار في اللقاء ولتراكم الإنذارات من دور المجموعات.

ويعتبر الحكم الإيطالي دانيلي أورساتو نذير شؤم لريال مدريد في لقاءات خروج المغلوب، حيث أدار لقاءين في هذه الأدوار خسر خلالها الفريق الإسباني أمام مانشستر سيتي وتشيلسي وهو اللقاء الثالث الذي يخسره الفريق تحت إدارته بعد الهزيمة أمام باريس سان جيرمان بهدف قاتل في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع سجله النجم الفرنسي كيليان مبابي.

وفاز ريال مدريد رفقة الحكم الإيطالي في لقاءين في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا أمام مالمو السويدي وغلطة سراي التركي.

بوكيتينو يتغنى بسحر مبابي

من جانبه، أبدى ماوريسيو بوكيتينو، مدرب باريس سان جيرمان، سعادته بأداء فريقه خلال الفوز على ريال مدريد، لكنه كال المديح بشكل استثنائي للاعبه كيليان مبابي صاحب هدف الانتصار القاتل.

وقال بوكيتينو للصحفيين: ”ربما يكون الفوز بفارق ضئيل، لكنه يمنحنا الأمل قبل المباراة في مدريد“.

وأضاف المدرب الأرجنتيني: ”أنا سعيد بالأداء، وأتمنى أن يكون بوسعنا مواصلة ذلك وأن نظهر بنفس هذا الشكل في المستقبل“.

ورغم الإحباط بسبب إهدار الأرجنتيني ليونيل ميسي ركلة جزاء، أبدى المدرب رضاه عن طريقة سيطرة سان جيرمان على منافسه الإسباني.

ووصف بوكيتينو مبابي بأنه ”من أفضل لاعبي العالم“، قبل أن يقول في مزحة إن سعادته بالهدف تحولت إلى ألم حيث اصطدم المهاجم الفرنسي بأنفه بشكل غير متعمد خلال الاحتفال بجوار خط الملعب.