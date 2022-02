مبابي يصعق ريال مدريد ويخطف الفوز لباريس سان جيرمان في الوقت الضائع

فاز فريق باريس سان جيرمان الفرنسي على ضيفه ريال مدريد الإسباني 1 – صفر ،خلال المباراة التي جمعتهما يوم الثلاثاء في ذهاب دور الـ16 ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، اليوم الثلاثاء.

وأحرز كيليان مبابي هدفا رائعا بمهارة فردية في الوقت بدل الضائع، ليقود باريس سان جيرمان للفوز 1-صفر على ضيفه ريال مدريد.

Goal!

Late drama in Paris! @KMbappe with a wonderful solo effort in stoppage time!

Live Blog 👉 https://t.co/KmXLxuWe71

Watch Now 👉 https://t.co/hkoevnVEqC#beINUCL #UCL #PSGReal pic.twitter.com/kFNkB3YAjV

— beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) February 15, 2022