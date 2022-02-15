مبابي يصعق ريال مدريد ويخطف الفوز لباريس سان جيرمان في الوقت الضائع

فاز فريق باريس سان جيرمان الفرنسي على ضيفه ريال مدريد الإسباني 1 – صفر ،خلال المباراة التي جمعتهما يوم الثلاثاء في ذهاب دور الـ16 ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، اليوم الثلاثاء.

وأحرز كيليان مبابي هدفا رائعا بمهارة فردية في الوقت بدل الضائع، ليقود باريس سان جيرمان للفوز 1-صفر على ضيفه ريال مدريد.

وراوغ مبابي اثنين من المدافعين بشكل رائع وسدد كرة أرضية في شباك الحارس تيبو كورتوا، ليهدي سان جيرمان فوزا مستحقا.

وأهدر سان جيرمان العديد من الفرص وكان الطرف الأفضل واقترب أكثر من مرة من التسجيل لولا تألق كورتوا الذي أنقذ أيضا ركلة جزاء من ليونيل ميسي في الشوط الثاني.

وأهدر ليونيل ميسي ركلة جزاء لباريس سان جيرمان في الدقيقة 61.

ميسي يهدر ركلة الجزاء بعد تصدي رائع من كورتوا ✖️😳#دوري_أبطال_أوروبا #باريس_سان_جيرمان_ريال_مدريد pic.twitter.com/GUlx3BIJsh — beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 15, 2022

وتقام مباراة الإياب بين الفريقين يوم 9 مارس المقبل في إسبانيا، ويحتاج الريال للفوز بفارق أكثر من هدف للصعود لدور الثمانية، فيما يكفي سان جيرمان التعادل بأي نتيجة للتأهل للدور التالي.

ويحتل الريال صدارة الدوري الإسباني برصيد 54 نقطة، ويستعد لمواجهة ألافيس يوم السبت المقبل في الجولة الخامسة والعشرين.

فيما يحتل سان جيرمان صدارة الدوري الفرنسي برصيد 59 نقطة، ويستعد لمواجهة نانت يوم السبت المقبل في الجولة الخامسة والعشرين.