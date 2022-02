دوري أبطال أوروبا: مانشستر سيتي يكتب تاريخا جديدا.. ورياض محرز يواصل التألق

افتتح الجزائري رياض محرز أهداف مانشستر سيتي متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز في مرمى مضيفه سبورتنغ لشبونة في ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا، ليسجل بذلك عشرة أهداف في آخر 11 مباراة له في البطولة.

وأمطر حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز شباك مضيفه بأربعة أهداف في الشوط الأول، ليصبح أول فريق في تاريخ دوري أبطال أوروبا ليتقدم بأربعة أهداف في الشوط الأول خارج أرضه في مراحل خروج المغلوب، وذلك حسب إحصائيات OPTA.

4 – @ManCity are the first team in #UCL history to lead an away game by 4+ goals at half-time in the knockout stages of the competition. Rout. #SPOMCI

— OptaJoe (@OptaJoe) February 15, 2022