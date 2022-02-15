دوري أبطال أوروبا: مانشستر سيتي يكتب تاريخا جديدا.. ورياض محرز يواصل التألق

افتتح الجزائري رياض محرز أهداف مانشستر سيتي متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز في مرمى مضيفه سبورتنغ لشبونة في ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا، ليسجل بذلك عشرة أهداف في آخر 11 مباراة له في البطولة.

وأمطر حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز شباك مضيفه بأربعة أهداف في الشوط الأول، ليصبح أول فريق في تاريخ دوري أبطال أوروبا ليتقدم بأربعة أهداف في الشوط الأول خارج أرضه في مراحل خروج المغلوب، وذلك حسب إحصائيات OPTA.

4 – @ManCity are the first team in #UCL history to lead an away game by 4+ goals at half-time in the knockout stages of the competition. Rout. #SPOMCI — OptaJoe (@OptaJoe) February 15, 2022

وقال حساب الاتحاد الأوروبي (اليويفا) على تويتر إن هدف قائد المنتخب الجزائري بعد سبع دقائق من البداية بعد تمريرة من فيل فودين هو العاشر له في 11 مباراة على التوالي في البطولة.

وأحرز البرتغالي برناردو سيلفا ثنائية بين أهداف مانشستر سيتي بينما أضاف فودين الهدف الثالث لفريق المدير الفني الإسباني بيب غوارديولا في مرمى أصحاب الأرض.

وكان محرز قائدا لمنتخب الجزائر الذي ودع كأس الأمم الافريقية الأخيرة من الدور الأول، لكنه تعهد بالعودة بقوة والتأهل إلى نهائيات كأس العالم 2022 بعبور الكاميرون في مواجهتين فاصلتين الشهر المقبل.

Riyad Mahrez has now scored 10 goals in his last 11 games in this competition 🔥#UCL pic.twitter.com/YrCv2qUoPt — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) February 15, 2022

وسجل محرز هدفين في فوز مانشستر سيتي 4-1 على فولهام في الدور الرابع لكأس الاتحاد الإنجليزي مطلع الشهر الحالي إثر عودته لفريق غوارديولا عقب عودته من الكاميرون التي استضافت كأس الأمم الأفريقية.

كما سجل هدفا في فوز سيتي 2-صفر على برنتفورد ليوسع سيتي الفارق مع أقرب منافسيه على صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقاد غوارديولا فريقه إلى لقب الدوري الإنجليزي في ثلاث مناسبات منذ توليه المسؤولية في 2016 لكن لقب دوري الأبطال مازال غائبا وكانت أفضل فرصة في الموسم الماضي غير أنه خسر في النهائي أمام غريمه المحلي تشيلسي.

واقترب سيتي من التأهل إلى دور الثمانية على حساب سبورتنغ لشبونة الذي بلغ أدوار خروج المغلوب لأول مرة منذ موسم 2008-2009.