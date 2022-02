ريال مدريد ضد باريس سان جيرمان.. حديث فكاهي بين بنزيما ومبابي قبل انطلاق المباراة (فيديو)

التقطت عدسات القناة الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد باريس سان جيرمان، لقطة رائعة وحديثا فكاهيا بين كريم بنزيما ومواطنه كيليان مبابي، قبل انطلاق المواجهة بينهما، مساء الثلاثاء، بدور الـ16 من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وتُقام المباراة في العاصمة الفرنسية باريس، على ملعب ”حديقة الأمراء“، معقل النادي الباريسي بقيادة الحكم الإيطالي دانييلي أورساتو، ضمن لقاءات ذهاب دور الـ16 من دوري الأبطال.

وفي الممر المؤدي إلى الملعب ذهب كريم بنزيما، نجم ريال مدريد، للحديث مع مبابي، وبدا أن بنزيما قال شيئا ساخرا أدخل مواطنه الفرنسي في نوبة ضحك.

ودائما ما يتحدث بنزيما عن مبابي في أحاديثه الإعلامية، متمنيا أن ينضم اللاعب في الميركاتو المقبل لريال مدريد، بعد انتهاء عقده مع الفريق الباريسي، حيث يرفض اللاعب حتى الآن تجديده.

What are Kylian Mbappe and Karim Benzema talking about here? 👀#UCL pic.twitter.com/Fe3cq6BqYp

— Football on BT Sport (@btsportfootball) February 15, 2022