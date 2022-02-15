ريال مدريد ضد باريس سان جيرمان.. حديث فكاهي بين بنزيما ومبابي قبل انطلاق المباراة (فيديو)

التقطت عدسات القناة الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد باريس سان جيرمان، لقطة رائعة وحديثا فكاهيا بين كريم بنزيما ومواطنه كيليان مبابي، قبل انطلاق المواجهة بينهما، مساء الثلاثاء، بدور الـ16 من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وتُقام المباراة في العاصمة الفرنسية باريس، على ملعب ”حديقة الأمراء“، معقل النادي الباريسي بقيادة الحكم الإيطالي دانييلي أورساتو، ضمن لقاءات ذهاب دور الـ16 من دوري الأبطال.

وفي الممر المؤدي إلى الملعب ذهب كريم بنزيما، نجم ريال مدريد، للحديث مع مبابي، وبدا أن بنزيما قال شيئا ساخرا أدخل مواطنه الفرنسي في نوبة ضحك.

ودائما ما يتحدث بنزيما عن مبابي في أحاديثه الإعلامية، متمنيا أن ينضم اللاعب في الميركاتو المقبل لريال مدريد، بعد انتهاء عقده مع الفريق الباريسي، حيث يرفض اللاعب حتى الآن تجديده.

What are Kylian Mbappe and Karim Benzema talking about here? 👀#UCL pic.twitter.com/Fe3cq6BqYp — Football on BT Sport (@btsportfootball) February 15, 2022

وينتهي تعاقد المهاجم الفرنسي الشاب مع ناديه بنهاية الموسم الجاري، في الوقت الذي ترشحه تقارير صحفية عديدة بالانتقال إلى ريال مدريد في الصيف المقبل.

يذكر أن صحيفة ”لو باريزيان“ الفرنسية أكدت، مؤخرا أن انتقال مبابي لريال مدريد أصبح وشيكًا للغاية، والصفقة باتت قريبة جدا.

وحاول ريال مدريد التعاقد مع مبابي في الصيف الماضي، لكن باريس سان جيرمان تمسك باللاعب على أمل إقناعه بالتجديد.

ويخوض بنزيما مباراته رقم 100 في دوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد، بعدما اختاره الإيطالي كارلو أنشيلوتي ضمن التشكيل الرسمي أمام باريس سان جيرمان.

ووفقاً لشبكة ”أوبتا“ العالمية المتخصصة في أرقام وإحصائيات كرة القدم، ​سيبدأ كريم بنزيما مباراته رقم 100 في دوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد، معادلا كريستيانو رونالدو.

ويسعى باريس سان جيرمان إلى استغلال عاملي الأرض والجمهور اليوم لتحقيق الفوز بنتيجة كبيرة أمام ريال مدريد وتسهيل مهمته قبل لقاء الإياب في سانتياجو بيرنابيو الذي سيكون له ”القول الفصل“ في حسم هوية صاحب بطاقة العبور إلى الدور التالي.

ودائما ما تكون مواجهات باريس سان جيرمان ضد الريال في غاية القوة خلال السنوات الأخيرة، وكانت آخر مباراة بينهما في دور مجموعات دوري الأبطال 2019-2020، وحسم الفريق الفرنسي لقاء الذهاب بثلاثية، بينما تعادلا بالإياب 2-2.