كلوب: ما يميز صلاح وماني أنهما لا يشربان الكحول إطلاقا لهذا السبب يتعافيان سريعا

كشف يورغن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، عن سر إشراكه للثنائي السنغالي ساديو، والدولي المصري محمد صلاح، عقب نهاية مشاركتهما في مباريات منتخب بلديهما في بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وتواجه منتخبا مصر والسنغال في نهائي البطولة القارية التي أقيمت مؤخرا في الكاميرون، وقاد ماني ”أسود التيرانغا“ لتحقيق اللقب للمرة الأولى في تاريخهم على حساب منتخب مصر بركلات الترجيح، ثم عاد صلاح سريعا وشارك مع ليفربول في مواجهة ليستر سيتي، وعاد بعده ساديو ماني وشارك أيضا في مواجهات البريميرليغ.

ويستضيف إنتر ميلان نظيره ليفربول، غدًا الأربعاء، في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا على ملعب سان سيرو ”غوسيبي ميانزا“ في مدينة ميلانو الإيطالية.

وقال كلوب في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: ”ما يميز صلاح وماني أن كلاهما لا يشربان الكحوليات على الإطلاق، لهذا السبب يتعافيان بشكل سريع بعد المباريات، لقد كانا جاهزين في اليوم التالي لنهاية بطولة أمم أفريقيا، كلاهما قوة من قوى الطبيعة وقدرتهما على القيام بذلك دائمًا تدهشني، ماني ومحمد صلاح جاهزان لمواجهة إنتر ميلان غدًا“.

Klopp on Salah and Mane:

"Both boys don't drink alcohol at all – that is what kills the recovery after you win something. They were fit the day after the game. Both players are a force of nature. They recover extremely quickly." #awlive [lfc]

— Anfield Watch (@AnfieldWatch) February 15, 2022