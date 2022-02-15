الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة سبورتنغ لشبونة ضد مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا

يحل مانشستر سيتي الإنجليزي ضيفا ثقيلا على منافسه سبورتنغ لشبونة البرتغالي، مساء اليوم الثلاثاء، في جولة الذهاب لدور الستة عشر ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وترصد (إرم نيوز) في التقرير التالي، أبرز ملامح مواجهة سبورتنغ لشبونة ضد مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة على ملعب (خوسيه الفالادي) في البرتغال في تمام الساعة الحادية عشرة مساء اليوم الثلاثاء، بتوقيت المملكة العربية السعودية بصافرة الحكم الصربي سردجان يوفانوفيتش.

مشوار مانشستر سيتي ولشبونة

تأهل سبورتنغ لشبونة وصيفا للمجموعة الثالثة برصيد 9 نقاط خلف أياكس الهولندي المتصدر بعدما فجر مفاجأة بإقصاء بوروسيا دورتموند الألماني.

وحقق لشبونة 3 انتصارات وتلقى 3 هزائم، وسجل الفريق 14 هدفا واستقبل 12 هدفا.

وتأهل مانشستر سيتي متصدرا ترتيب المجموعة الأولى برصيد 12 نقطة.

وحقق السيتي 4 انتصارات وتلقى هزيمتين، وسجل 18 هدفا واستقبل 10 أهداف.

تاريخ مباريات مانشستر سيتي ولشبونة

تقابل الفريقان لأول مرة في مباراة ودية يوم 24 يوليو 2010، وفاز سبورتنغ لشبونة بنتيجة 2-0 في الولايات المتحدة الأمريكية.

وتجدد الموعد في أول مواجهة رسمية في ثمن نهائي بطولة الدوري الأوروبي، وفاز سبورتنغ لشبونة على ملعبه بنتيجة 1-0، وتغلب السيتي على ملعبه بنتيجة 3-2 وصعد الفريق البرتغالي بقاعدة التسجيل خارج الملعب.

أوراق لشبونة

يبحث سبورتنغ لشبونة البرتغالي عن مواصلة مغامرته في دوري أبطال أوروبا، وتقديم مستويات مميزة في البطولة القارية وتخطي مرحلة المجموعات لأول مرة منذ العام 2009 قبل 13 عاما كاملة.

ويأمل لشبونة بتحقيق التأهل إلى ربع نهائي دوري الأبطال لأول مرة منذ نسخة 1983 التي شهدت آخر صعود للفريق البرتغالي إلى هذه المرحلة، وودع على يد ريال سوسييداد الإسباني.

وتحلى روبن أموريم المدير الفني لفريق سبورتنغ لشبونة بالتواضع في مواجهة الإسباني بيب غوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي، مؤكدا في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء أن هذه المواجهة بالنسبة له بمثابة المقارنة بين طالب ابتدائي وطالب جامعي.

وأضاف:“ غوارديولا أفضل مدرب في العالم، ومانشستر سيتي أفضل فريق يلعب بأسلوب تكتيكي منظم فهو فريق رائع ولكننا نريد تحقيق الفوز“.

ويعتمد سبورتنغ لشبونة على تشكيلته التي تضم حارس المرمى أنطونيو آدان وأمامه ثلاثي خط الدفاع سباستيان كوتيس وزهير فضال وجونسالو إيناسيو.

ويقود خط الوسط جواو بالينها وبجواره ماتيوس نونيس ويمينا بيدرو بورو ويسارا ماتيوس رايس، وفي الهجوم بابلو سارابيا ونونو سانتوس وباولينهو.

أسلحة مانشستر سيتي

يأمل مانشستر سيتي حصد الفوز من أجل تجنب المفاجآت، وخاصة أن كتيبة المدرب غوارديولا تبحث عن تحقيق اللقب الأوروبي.

وقال غوارديولا في المؤتمر الصحفي قبل المباراة:“ سنخوض مواجهة لن تكون سهلة على الإطلاق ضد سبورتنغ لشبونة، وصلنا في الموسم الماضي للوصافة ولكننا نبحث الآن عن التتويج وبداية المرحلة الإقصائية ستكون بحاجة للتركيز الشديد“.

وأوضح أنه يعرف تماما أهمية دوري أبطال أوروبا، ولكن هناك أيضا بطولة صعبة يخوضها الفريق بقيمة الدوري الإنجليزي.

ويغيب عن مانشستر سيتي، الثلاثي جاك جريليش وكول بالمر وجابريل جيسوس عن لقاء لشبونة بسبب الإصابة، بجانب كايل ووكر للإيقاف.

ويعتمد غارديولا على طريقة 4-3-3 بوجود حارس المرمى إدريسون مورايس وأمامه رباعي خط الدفاع روبن دياز وإيمريك لابورت وجواو كانسيلو وألكسندر زيتيشنكو.

ويقود خط الوسط رودريغو وبجواره كيفين دي بروين وبرناردو سيلفا مع ثلاثي الهجوم رياض محرز ورحيم سترلينغ وفيل فودين.

وقال عبد الستار صبري نجم بنفيكا البرتغالي الأسبق لـ“إرم نيوز“ إن هذه المواجهة ستقوم على بعض التفاصيل فالكفة أرجح بالطبع بالنسبة لمانشستر سيتي.

وأوضح أن السيتي يعتمد على قدرات هجومية وتنظيم تكتيكي مميز مع سترلينغ ومحرز وفودين بجانب قدرات دي بروين وبرناردو في توزيع اللعب.

وأشار إلى أن لشبونة لن يكون منافسا سهلا فالفريق يلعب بشكل منظم، ويعتمد على تضييق المساحات والضغط المكثف.