دوري أبطال أوروبا.. التشكيل والموعد والقنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان ضد ريال مدريد

تتجه الأنظار إلى ملعب (حديقة الأمراء) بالعاصمة الفرنسية باريس لمتابعة اللقاء المرتقب الذي يجمع بين باريس سان جيرمان الفرنسي وضيفه ريال مدريد الإسباني مساء اليوم الثلاثاء في جولة الذهاب بدور الستة عشر ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وتستعرض (إرم نيوز) في التقرير الآتي أبرز ملامح مواجهة باريس سان جيرمان ضد ريال مدريد ..

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة في تمام الساعة الحادية عشرة بتوقيت السعودية على ملعب حديقة الأمراء بالعاصمة الفرنسية باريس بصافرة الحكم الإيطالي دانيلي أورساتو.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس بريميوم 1 بصوت المعلق حسن العيدروس.

مشوار باريس سان جيرمان وريال مدريد

تأهل باريس سان جيرمان في وصافة المجموعة الأولى خلف مانشستر سيتي الإنجليزي بعدما حصد 11 نقطة في 6 مباريات.

وحقق باريس سان جيرمان 3 انتصارات وتعادل مرتين وتلقى هزيمة واحدة، وسجل باريس 13 هدفا واستقبل 8 أهداف.

وصعد ريال مدريد متصدرا المجموعة الرابعة برصيد 15 نقطة من 6 مباريات.

وحقق ريال مدريد 5 انتصارات وتلقى هزيمة وحيدة، وسجل الريال 14 هدفا واستقبل 3 أهداف.

تاريخ المواجهات

تقابل ريال مدريد ضد باريس سان جيرمان في 10 مباريات رسمية، ويتفوق الريال برصيد 4 انتصارات مقابل 3 لباريس و3 تعادلات.

بدأت اللقاءات الرسمية بمواجهة يوم الـ2 من مارس 1993 في ربع نهائي كأس الاتحاد الأوروبي وفاز ريال مدريد بنتيجة 3-1 على ملعبه وخسر في فرنسا بنتيجة 1-4 ليودع البطولة ويصعد الفريق الفرنسي.

وتقابل الفريقان مرة أخرى في ربع نهائي كأس الكؤوس الأوروبية عام 1994 وفاز باريس بنتيجة 1-0 ثم تعادلا دون أهداف بإسبانيا ليصعد أيضا باريس سان جيرمان.

وتجدد اللقاء في مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا عام 2015 وتعادلا دون أهداف في باريس وفاز ريال مدريد بهدف دون رد.

ولعب الفريقان في ثمن نهائي نسخة دوري الأبطال عام 2018 وتفوق ريال مدريد بعدما فاز على ملعبه بنتيجة 3-1 ثم تفوق في فرنسا بنتيجة 2-1.

وتقابل الفريقان في مرحلة المجموعات بنسخة دوري الأبطال عام 2019 وفاز باريس بنتيجة 3-0 وتعادلا بنتيجة 2-2 في إسبانيا.

ولم يسبق أن تقابل الأرجنتيني ماوريسيو بوكتينيو مدرب باريس سان جيرمان ضد الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد في أي مناسبة سابقة.

ولعب بوكتينيو ضد ريال مدريد كمدرب في 9 مواجهات وحقق فوزا وحيدا وتعادل مرة وتلقى 7 هزائم كما أن أنشيلوتي واجه باريس 3 مرات لم يعرف خلالها الفوز والتعادل مرتين وتلقى خسارة وحيدة.

وسبق أن قاد أنشيلوتي تدريب باريس سان جيرمان في موسم 2012 – 2013.

ولن يكون سيرجيو راموس قائد ريال مدريد السابق جاهزا لمواجهة فريقه السابق بعد إصابته مع باريس سان جيرمان بينما يبدو اللقاء فرصة لمواجهة جديدة بين الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم العملاق الباريسي أمام ريال مدريد بعد سنوات طويلة من مواجهته بقميص برشلونة الإسباني.

وسبق أن لعب ميسي ضد ريال مدريد في 45 مباراة سابقة كلها بقميص برشلونة، وحقق ميسي الفوز مع البارسا 19 مرة وتعادل 11 مرة وتلقى 15 هزيمة.

وسجل ميسي 26 هدفا في مرمى ريال مدريد وهو خامس أكثر فريق يسجل النجم الأرجنتيني في مرماه.

كيف يفكر بوكتينيو؟

يبحث باريس سان جيرمان عن تحقيق الفوز على ملعبه قبل الذهاب إلى معقل ريال مدريد.

وقال ماوريسيو بوكتينيو في المؤتمر الصحفي قبل المباراة إن ريال مدريد أحد أكبر أندية العالم ومواجهته ستكون قوية وصعبة وحافلة بالندية موضحا أن لديه الثقة الكاملة في قدرات فريقه.

وأشار إلى أن فريقه يسعى لاستغلال نقط الضعف في صفوف ريال مدريد والخروج بالفوز على حسابه في مباراة الليلة.

ويغيب عن صفوف باريس سان جيرمان سيرجيو راموس للإصابة وحارس المرمى كايلور نافاس وماورو إيكاردي وأندير هيريرا للسبب ذاته.. وخاض نيمار المران الأخير قبل المواجهة بعد غيابه للشعور ببعض الآلام.

ويعتمد باريس سان جيرمان على طريقة 4-3-3 التي يعول عليها بوكتينيو مع تشكيلة تضم حارس المرمى جيانلويجي دوناروما وأمامه رباعي خط الدفاع بريسنل كيمبيبي وماركينيوس وأشرف حكيمي ونونو مينديز.

ويقود خط الوسط نيكولو باريديس وبجواره جيورجينو فاينالدوم وماركو فيراتي مع ثلاثي الهجوم كيليان مبابي وليونيل ميسي ونيمار أو أنخيل دي ماريا.

ماذا يدور في عقل أنشيلوتي؟

يراهن ريال مدريد على خبرات كارلو أنشيلوتي في دوري أبطال أوروبا وقدرات لاعبيه الجماعية.

وقال أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي قبل المباراة “ سندخل اللقاء بكامل الثقة فهي مواجهة صعبة ضد منافس يملك الطموح من أجل الفوز باللقب“.

وأضاف “ نريد إقصاء منافسنا من دوري الأبطال وهم أيضا لديهم الطموح ذاته وبالتالي ستكون المواجهة في غاية القوة والضغوط ستحاصر الفريقين“.

ويعتمد ريال مدريد على طريقة 4-3-3 التي يجيدها أنشيلوتي ويعول على تشكيلته التي تضم حارس المرمى تيبو كورتوا وأمامه رباعي خط الدفاع إيدير ميليتاو ودافيد آلابا وداني كارفخال وفيرلاند ميندي.

ويقود خط الوسط اللاعب كاسيميرو وبجواره الثنائي المخضرم توني كروس ولوكا مودريتش مع ثلاثي الهجوم ماركو أسينسيو وفينسيوس جونيور وكريم بنزيما حال اكتمال جاهزيته أو إيدين هازارد.

وقال محمد اليماني مهاجم ستاندرلييج البلجيكي الأسبق لـ“إرم نيوز“ إن هذه المواجهة ستكون صعبة للغاية خاصة أن الفريقين يملكان بالفعل الطموح للتتويج باللقب الأوروبي.

وأشار إلى أن ريال مدريد لديه خبرات مهمة في جميع الخطوط ستساعده على إنجاز مهمته خاصة توني كروس ومودريتش موضحا أن باريس سان جيرمان أيضا لديه قوة هجومية ضاربة بوجود ميسي ونيمار ومبابي.