ماتي براتس: على فينيسيوس تغيير طريقة لعبه وإلا سيتحول إلى نيمار بشكل سيئ

تحدث الصحفي ماتي براتس عن لقاء باريس سان جيرمان وريال مدريد في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا وإمكانية مشاركة الفرنسي كريم بنزيما وعن البرازيلي فينيسيوس جونيور وطريقة لعبه.

وقال براتس في برنامج لتقييم كل الرياضات عن مشاركة الفرنسي كريم بنزيما في مباراة باريس سان جيرمان وريال مدريد : ”من غير المبالاة إجبار بنزيما على اللعب، ريال مدريد يغامر بخسارة كل شيء من دونه، يتبادر للذهن حالة دييغو كوستا، ربما ليس هناك مشكل في تركه للشوط الثاني، لو كان زيدان لن يشركه، فليس هناك خيار لفرض مشاركته“.

وعن المرشح للفوز باللقاء قال الصحفي : “ يبدو لي كفريق أن ريال مدريد أفضل، لكن حين ترى ما يملكه باريس سان جيرمان من هجوم مخيف.. غدا هو اليوم المهم لإظهار قيمة نجوم الفريق الفرنسي“.

وتحدث الصحفي عن قضية حماية فينيسيوس جونيور بعد ما تعرض له خلال لقاء فياريال من ضرب واعتداء من طرف دفاع الفريق المنافس وقال : “ لا أفهم شيئا عن حماية النجوم، إذا قمت بتصرف صعب يجب أن تحصل على إنذار أصفر أو أحمر، إنها مشكلة فينيسيوس جونيور مع طريقة لعبه ومبالغته، يتعين عليه تصحيح الأمر وإلا سيتحول إلى نيمار بشكل سيئ“.

وانتقد الصحفي التحكيم خلال اللقاء وقال :“ لا يعقل أن ضرب ألبيول لفينسيوس لم يحتسب ضربة جزاء، بدا لي أسوأ تحكيم هذا الموسم ”.

وتحدث الصحفي عن رأيه في فريق أتلتيكو مدريد الذي يعاني هذا الموسم وقال :“ من المستحيل أن يدخل دوري أبطال أوروبا فريق تدخل مرماه 3 أهداف في لقاء واحد ، وبالنسبة لجواو فيليكس فإن سيميوني لم يفعل شيئا إزاء سوء أداء الفريق ولكن لا يوجد شك في جودة النجم الشاب البرتغالي رغم كون سلوكه ليس في المستوى المطلوب. الكرة في ملعب جواو فيليكس .“

ويواجه ريال مدريد في ملعب حديقة الأمراء في باريس فريق باريس سان جيرمان في أقوى لقاءات ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا، وتحوم الشكوك حول مشاركة المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة رغم كونه خاض التدريب الأخير برفقة المجموعة.