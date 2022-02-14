رياضة

مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان.. بوكيتينو واثق من ارتقاء ميسي لمستوى التوقعات
تاريخ النشر: 14 فبراير 2022 19:58 GMT
تاريخ التحديث: 14 فبراير 2022 20:50 GMT

مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان.. بوكيتينو واثق من ارتقاء ميسي لمستوى التوقعات

ريال مدريد وباريس سان جيرمان تواجها 6 مرات في دوري أبطال أوروبا، فاز الميرنغي في ثلاث منها، مقابل فوز وحيد للنادي الفرنسي، وتعادلا مرتين.

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المصدر: رويترز وفريق التحرير

يثق ماوريسيو بوكيتينو مدرب باريس سان جيرمان في أن ليونيل ميسي سيرتقي لمستوى التوقعات أمام ريال مدريد، في دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم غدا الثلاثاء، بعد أداء متواضع على المستوى المحلي.

وأحرز ميسي هدفين فقط في الدوري الفرنسي منذ انتقاله المفاجئ إلى باريس سان جيرمان في أغسطس آب الماضي بعد 21 عاما مع برشلونة.

لكن مستواه في دوري الأبطال كان أفضل كثيرا، إذ سجل خمسة أهداف في خمس مباريات في دور المجموعات.

واعتاد ميسي التألق أمام ريال مدريد عندما كان يلعب في صفوف برشلونة، حيث أحرز 26 هدفا في 45 مباراة ضد الفريق الإسباني ليكون الأكثر تسجيلا في قمة الفريقين.

ويثق بوكيتينو في أن اللاعب الفائز بجائزة أفضل لاعب في العالم سبع مرات سيكون في مستواه المعتاد عندما يحل فريق المدرب كارلو أنشيلوتي ضيفا.

وأبلغ بوكيتينو مؤتمرا صحفيا: ”ميسي في حالة جيدة ويتطلع للمباراة. خبرته مهمة في مثل هذه المباريات، إذ يمكن أن يلعب دورا حاسما في نقل ذلك إلى زملائه“.

وأضاف: ”لسنا بحاجة إلى استعداد استثنائي لهذه المباراة؛ لأن الفريق مستعد بالفعل ومتحمس للمواجهة“.

وأعلن بوكيتينو أن سيرجيو راموس مدافع ريال مدريد السابق هو الغائب الوحيد عن صفوفه في مواجهة الفريق الإسباني، بعد عودة البرازيلي نيمار إلى التدريبات اليوم الاثنين، عقب شفائه من إصابة في الكاحل تعرض لها في نوفمبر تشرين الثاني.

وكال المدرب الأرجنتيني المديح لمنافسه، وقال إن فريقه، الذي لم يفز بلقب دوري الأبطال، سيكون منافسا قويا لريال مدريد الحاصل على اللقب 13 مرة.

وأضاف بوكيتينو: ”نحترم ريال مدريد كأحد أفضل الفرق في العالم. لا تفوز بلقب كأس أوروبا 13 مرة بسبب المدربين فقط، بل الأمر يعود إلى قوة النادي ككل“.

وتابع: ”نحن المنافسون، بذلنا مجهودا كبيرا لبناء هذا الفريق لتحقيق حلمنا، لكننا ما زلنا المنافسين وريال مدريد هو من اعتاد الفوز بدوري الأبطال“.

وأتم: ”لكننا لا نشعر بأننا ضحايا، أؤمن بفريقي وفي جماهيرنا التي ستمنحنا الكثير من الطاقة“.

ووفقا لموقع ”transfermarkt“، فقد تواجه ريال مدريد وباريس سان جيرمان 6 مرات في دوري أبطال أوروبا، فاز الميرنغي في ثلاث منها، مقابل فوز وحيد للنادي الفرنسي، وتعادلا مرتين.

ولعب ميسي أمام ريال مدريد 45 مرة، جميعها مع برشلونة، حيث فاز في 19 مباراة، وخسر 15، مقابل 11 تعادلا، وسجل ميسي على ريال مدريد 26 هدفا، وقدم 14 تمريرة حاسمة.

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