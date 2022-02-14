مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان.. بوكيتينو واثق من ارتقاء ميسي لمستوى التوقعات

يثق ماوريسيو بوكيتينو مدرب باريس سان جيرمان في أن ليونيل ميسي سيرتقي لمستوى التوقعات أمام ريال مدريد، في دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم غدا الثلاثاء، بعد أداء متواضع على المستوى المحلي.

وأحرز ميسي هدفين فقط في الدوري الفرنسي منذ انتقاله المفاجئ إلى باريس سان جيرمان في أغسطس آب الماضي بعد 21 عاما مع برشلونة.

بسبب مبابي.. باريس سان جيرمان يلغي "العشاء التقليدي" بين فلورنتينو بيريز وناصر الخليفي https://t.co/nqYrByYNJA pic.twitter.com/KWaxt8PU1g — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) February 14, 2022

لكن مستواه في دوري الأبطال كان أفضل كثيرا، إذ سجل خمسة أهداف في خمس مباريات في دور المجموعات.

واعتاد ميسي التألق أمام ريال مدريد عندما كان يلعب في صفوف برشلونة، حيث أحرز 26 هدفا في 45 مباراة ضد الفريق الإسباني ليكون الأكثر تسجيلا في قمة الفريقين.

ويثق بوكيتينو في أن اللاعب الفائز بجائزة أفضل لاعب في العالم سبع مرات سيكون في مستواه المعتاد عندما يحل فريق المدرب كارلو أنشيلوتي ضيفا.

وأبلغ بوكيتينو مؤتمرا صحفيا: ”ميسي في حالة جيدة ويتطلع للمباراة. خبرته مهمة في مثل هذه المباريات، إذ يمكن أن يلعب دورا حاسما في نقل ذلك إلى زملائه“.

رسميا.. سيرجيو راموس يغيب عن مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان https://t.co/Hfhk0XB3gm pic.twitter.com/8l4LHvc6gu — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) February 14, 2022

وأضاف: ”لسنا بحاجة إلى استعداد استثنائي لهذه المباراة؛ لأن الفريق مستعد بالفعل ومتحمس للمواجهة“.

وأعلن بوكيتينو أن سيرجيو راموس مدافع ريال مدريد السابق هو الغائب الوحيد عن صفوفه في مواجهة الفريق الإسباني، بعد عودة البرازيلي نيمار إلى التدريبات اليوم الاثنين، عقب شفائه من إصابة في الكاحل تعرض لها في نوفمبر تشرين الثاني.

وكال المدرب الأرجنتيني المديح لمنافسه، وقال إن فريقه، الذي لم يفز بلقب دوري الأبطال، سيكون منافسا قويا لريال مدريد الحاصل على اللقب 13 مرة.

وأضاف بوكيتينو: ”نحترم ريال مدريد كأحد أفضل الفرق في العالم. لا تفوز بلقب كأس أوروبا 13 مرة بسبب المدربين فقط، بل الأمر يعود إلى قوة النادي ككل“.

أشرف حكيمي: ريال مدريد ما زال في قلبي.. وعلينا استخدام نقاط قوتنا لإقصائهم https://t.co/k1ayugclv7 pic.twitter.com/0Myum1IYvA — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) February 14, 2022

وتابع: ”نحن المنافسون، بذلنا مجهودا كبيرا لبناء هذا الفريق لتحقيق حلمنا، لكننا ما زلنا المنافسين وريال مدريد هو من اعتاد الفوز بدوري الأبطال“.

وأتم: ”لكننا لا نشعر بأننا ضحايا، أؤمن بفريقي وفي جماهيرنا التي ستمنحنا الكثير من الطاقة“.

ووفقا لموقع ”transfermarkt“، فقد تواجه ريال مدريد وباريس سان جيرمان 6 مرات في دوري أبطال أوروبا، فاز الميرنغي في ثلاث منها، مقابل فوز وحيد للنادي الفرنسي، وتعادلا مرتين.

ولعب ميسي أمام ريال مدريد 45 مرة، جميعها مع برشلونة، حيث فاز في 19 مباراة، وخسر 15، مقابل 11 تعادلا، وسجل ميسي على ريال مدريد 26 هدفا، وقدم 14 تمريرة حاسمة.