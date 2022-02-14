بسبب مبابي.. باريس سان جيرمان يلغي "العشاء التقليدي" بين فلورنتينو بيريز وناصر الخليفي

قالت صحيفة ”سبورت“ الإسبانية إن باريس سان جيرمان الفرنسي ألغى مأدبة العشاء التي عادة يقيمها صاحب الأرض للضيوف عشية مواجهة ريال مدريد في ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا، وذلك بسبب الخلافات بين الناديين على خلفية رفض عرضين من النادي الإسباني للتعاقد مع كيليان مبابي مهاجم النادي الباريسي.

وأضافت الصحيفة أن العلاقات بين باريس سان جيرمان وريال مدريد لا تمر بأفضل لحظاتها، وذلك يُعد منطقيا بالنظر إلى التوتر الكبير بين الطرفين بعد محاولة فلورنتينو بيريز رئيس النادي الملكي التعاقد مع مبابي الصيف الماضي.

رسميا.. سيرجيو راموس يغيب عن مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان https://t.co/Hfhk0XB3gm pic.twitter.com/8l4LHvc6gu — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) February 14, 2022

وتقدم ريال مدريد بعرض يصل إلى 200 مليون يورو لباريس سان جيرمان للتعاقد مع مبابي، لكن النادي الفرنسي رفض العرضين ليصبح اللاعب حرا في الانتقال إلى أي ناد يريد في نهاية الموسم الحالي مجانا.

وقبل ساعات من إقامة مباراة الفريقين في إستاد بارك دي برينس يوم الثلاثاء ألغى باريس سان جيرمان برئاسة القطري ناصر الخليفي العشاء المقرر إقامته ليلة الإثنين.

وتحولت هذه المأدبة إلى عادة يروج لها الاتحاد الأوروبي (يويفا) في كافة مباريات البطولة البارزة للأندية في القارة، لكن نظرا للخلافات بين الناديين سيتجمع الفريقان لتناول وجبة في نفس يوم المواجهة.

أشرف حكيمي: ريال مدريد ما زال في قلبي.. وعلينا استخدام نقاط قوتنا لإقصائهم https://t.co/k1ayugclv7 pic.twitter.com/0Myum1IYvA — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) February 14, 2022

وكان من المقرر أن يقيم باريس سان جيرمان مأدبة العشاء الليلة في مطعم ”جاي سافوي“ المطل على نهر السين والذي اعتبر أفضل مطعم في العالم عام 2020، وذلك بحضور الخليفي وبيريز.

ومن الواضح أن مستقبل مبابي أبرز القضايا العالقة بين الناديين الكبيرين، حيث يرغب ريال مدريد في التوصل لاتفاق ينتهي بانتقال الدولي الفرنسي إلى صفوفه الصيف المقبل.

وبالطبع مثل هذا الأمر تسبب في إلغاء عشاء تم الاتفاق عليه بالفعل، وبات عادة بين الأندية الأوروبية خاصة الكبرى في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

بيلد: ريال مدريد توصل إلى اتفاق نهائي مع كيليان مبابي https://t.co/E1T1DxY5j6 pic.twitter.com/lrV1fhIQKc — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) January 31, 2022

ومن ناحية أخرى، أكد الفرنسي كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد رغبته في خوض المباراة، لكنه أجل قراره إلى ما بعد خوض التدريب الأساسي للفريق في باريس للتأكد من تعافيه تماما من الإصابة.

وقال الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد إن النادي لن يتعجل عودة كبير هدافيه بنزيما من إصابة عضلية، رغم أهميته للفريق أمام سان جيرمان.

وسجل اللاعب الفرنسي 17 هدفا في 21 مباراة بالدوري الإسباني هذا الموسم مع ريال المتصدر لكنه لم يلعب منذ إصابته في التعادل 2/2 مع إلتشي الشهر الماضي.