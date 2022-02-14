كانسيلو: مانشستر سيتي ليس ملزما بالفوز بدوري أبطال أوروبا

قال البرتغالي جواو كانسيلو، ظهير مانشستر سيتي، إن النادي الإنجليزي ليس ملزما بالفوز بدوري أبطال أوروبا.

ويحل مانشستر سيتي ضيفا على سبورتينغ لشبونة البرتغالي غدا الثلاثاء في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

OH YES, WE'RE BACK. 🤩 What are your #UCL dreams for this week? — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) February 14, 2022

وقال كانسيلو: ”مانشستر سيتي قوي للغاية، اللاعبون يعرفون التعامل مع الضغوطات، ولكن سنواجه مرة أخرى أفضل الفرق في أوروبا، هذه مسابقة صعبة، اللاعبون يعملون للفوز بدوري الأبطال“.

وأضاف: ”نمر بفترة مميزة، لا نتلقى الكثير من الأهداف ونسجل الكثير، هذا يعكس عملنا اليومي معًا، ليفربول وتشيلسي منافسان قويان للغاية“.

وتابع الدولي البرتغالي: ”نحتاج دخول كل مباراة بهدف الفوز وحصد النقاط الثلاث، هذا ما نقوم به في الدوري الإنجليزي، والآن أمامنا دوري أبطال أوروبا، وتفكيرنا ينصب على مواجهة سبورتينغ وتحقيق الفوز“.

آس: مانشستر سيتي يستعد لتقديم عرض قوي لضم هالاند https://t.co/4UpZRLtgYn pic.twitter.com/jEbbVDB7hy — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) February 14, 2022

وأوضح كانسيلو: ”زملائي لم يتوجوا بدوري أبطال أوروبا من قبل، ولسنا ملزمين بالفوز بهذا المسابقة، لكن ندخل كل عام بهدف الفوز، هنا يتواجد أفضل اللاعبين، نملك اللاعبين والجودة للوصول للنهائي، الأمر صعب، وفي كل موسم ننافس على التتويج بكل مسابقة نشارك بها“.

وكان مانشستر سيتي قد صعد إلى المباراة النهائية بدوري أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخ النادي، لكنه خسر 0/1 أمام مواطنه تشيلسي، الذي نال اللقب للمرة الثانية في تاريخه.

وبشأن مواجهة سبورتينغ لشبونة منافس فريقه السابق بنفيكا في البرتغال قال كانسيلو: ”أريد الفوز على سبورتينغ لشبونة مثل رغبتي في الفوز أمام أي فريق، أنا مشجع لبنفيكا، هذا ما تعودت عليه أثناء تدرجي في النادي، لكن الآن أنا أمثل مانشستر سيتي وأريد تحقيق الفوز، ليس لأنني فقط مشجعًا لبنفيكا، ولكن لأنه منافسنا أيضًا ونريد التأهل للدور التالي“.

غوارديولا: مانشستر سيتي يحتاج أكثر من 90 نقطة للفوز بلقب الدوري الإنجليزي https://t.co/QC55jOQxQQ pic.twitter.com/xUPFc6bnHQ — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) February 11, 2022

وبسؤاله عن حديث مدربه بيب غوارديولا عن وجود مشكلة بينهما في السابق قال كانسيلو: ”كانت هناك تعقيدات لدي بالنظر لأسلوب لعب الفريق الذي يختلف عما اعتدت عليه مع يوفنتوس، أردت الاستمتاع باللعب، ولكن كانت لدي الرغبة كي أصبح اللاعب الذي أنا عليه اليوم“.

وبعد مواجهة سبورتينغ لشبونة يلاقي مانشستر سيتي منافسيه توتنهام هوتسبير وإيفرتون في الدوري الإنجليزي، ثم بيتربوره يونايتد في كأس الاتحاد الإنجليزي، قبل أن يستضيف مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي ثم سبورتينغ لشبونة في مباراة الإياب.