كانسيلو: مانشستر سيتي ليس ملزما بالفوز بدوري أبطال أوروبا

قال البرتغالي جواو كانسيلو، ظهير مانشستر سيتي، إن النادي الإنجليزي ليس ملزما بالفوز بدوري أبطال أوروبا.

ويحل مانشستر سيتي ضيفا على سبورتينغ لشبونة البرتغالي غدا الثلاثاء في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

OH YES, WE'RE BACK. 🤩

What are your #UCL dreams for this week?

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) February 14, 2022