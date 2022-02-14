أشرف حكيمي: ريال مدريد ما زال في قلبي.. وعلينا استخدام نقاط قوتنا لإقصائهم

أجرت صحيفة ”ماركا“ الإسبانية حوارا مع المغربي أشرف حكيمي، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، قبل المواجهة المرتقبة أمام فريقه السابق ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا، غدا الثلاثاء.

ويستضيف باريس سان جيرمان نظيره ريال مدريد، يوم الثلاثاء، على ملعب ”حديقة الأمراء“، ضمن لقاءات ذهاب دور الـ16 بدوري الأبطال.

وقال حكيمي في حواره عن المباراة: ”ستكون مباراة ممتعة، ريال مدريد ما زال في قلبي بسبب كل ما قدمه لي، لقد جعلني شخصًا ولاعبًا أفضل، وجعلني أتعلم. سنستعد جيدًا للمباراة“.

وعن الفارق بين مستواه حاليا وعن الفترة التي قضاها مع الميرنغي، أشار: ”تغيرت كثيراً، لدي بضع سنوات أخرى وأنا أكثر نضجاً ولدي خبرة أكبر، في مدريد كنت في (كاستيا) ولعبت مع الشباب ودون خبرة على مستوى احترافي رفيع، الآن بعد أن لعبت في عدة أندية وفي فرق كبيرة أعطوني الخبرة والنضج والمسؤولية“.

وعن الذي يتعين على فريقه فعله لإقصاء ريال مدريد هذه المرة؟.. أجاب حكيمي: ”علينا تقليل الأخطاء ثم استخدام نقاط قوتنا التي هي كثيرة مع اللاعبين الرائعين الموجودين لدينا ونستفيد من الفرص المتاحة أمامنا“.

وعن أكثر ما يقلقه في ريال مدريد، أوضح: ”من الواضح أن لديهم لاعبين رائعين يلعبون أيضاً معاً لسنوات عديدة ولديهم جودة هائلة، يجب أن نكون حذرين للغاية، وهم يقدمون أداءً جيداً، لكن عليهم أيضاً أن يكونوا منتبهين لنا وسنحاول السيطرة على المباراة“.

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وأردف: ”لديهم لاعبون رائعون مثل فينيسيوس جونيور وكريم بنزيما ولوكا مودريتش وكاسيميرو وتوني كروس وأيضاً أسينسيو جيد جداً، كما أن لاعبي خط الوسط جيدون للغاية، علينا أن نحترمهم وهم أن يحترمونا أيضاً“.

وعن مستقبل زميله في الفريق كيليان مبابي والحديث عن قرب انتقاله لريال مدريد، شدد حكيمي: ”لنر ما سيحدث، أتمنى له التوفيق في مسيرته وفي حياته، وهو من يقرر، سنستمتع به ولا يزال لدينا عدة أشهر متبقية معاً وبعد ذلك سأرى ما هو الأمر“.

يذكر أن ريال مدريد وسان جيرمان التقيا في 10 مناسبات على مر التاريخ، وتمكن ”الميرنغي“ من تحقيق 4 انتصارات، مقابل 3 هزائم و3 تعادلات.

لكن على صعيد دوري أبطال أوروبا فقط، فإن ريال مدريد يملك أفضلية واضحة على منافسه الباريسي، حيث تواجها في 6 مناسبات، وحقق الريال الانتصار 3 مرات، مقابل تعادلين وهزيمة واحدة فقط.

وسبق لريال مدريد أن أقصى باريس سان جيرمان من ثمن نهائي دوري الأبطال قبل 4 أعوام، وذلك عندما انتصر عليه ذهاباً وإياباً.