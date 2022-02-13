سبورت: ميسي يتحول من بطل إلى شرير في باريس باريس سان جيرمان

نشرت صحيفة ”سبورت“ الإسبانية تقريرا يسلط الضوء على الوضع الذي يعيشه النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مع باريس سان جيرمان مع انتهاء أكثر من نصف الموسم.

ويستعد ميسي لمواجهة ريال مدريد يوم الثلاثاء المقبل على ملعب بارك في برانس في مباراة ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

ميسي يشتري فندقا جديدا في قادش ويطرد 40 عاملا https://t.co/hadH9mdaRy pic.twitter.com/wf9WlsmjVL — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) February 10, 2022

وتأتي المباراة بعد أيام من فوز باريس سان جيرمان الصعب بنتيجة 1/0 على رين في الجولة الـ24 من الدوري الفرنسي، يوم الجمعة الماضي، سجله كيليان مبابي، الهدف الوحيد بمساعدة ميسي في الدقيقة 90+3.

وقالت ”سبورت“ إنه بعد الثناء الذي تلقاه ميسي عقب الفوز على ليل قبل أيام، حيث سجل هدفا وصنع آخر في فوز باريس سان جيرمان 5/1، تعرض الدولي الأرجنتيني لانتقادات بعد الفوز الهزيل 1/0 على رين.

وأشارت الصحيفة إلى أن أرقام ميسي مع باريس سان جيرمان أقل بكثير من أرقامه مع برشلونة، حيث سجل الأرجنتيني 7 أهداف وقدم 8 تمريرات حاسمة في 20 مباراة في الدوري الفرنسي ودوري أبطال أوروبا.

صحيفة: ميسي يفتقد الدافع والسعادة في باريس سان جيرمان https://t.co/BaH2NF3Nv3 pic.twitter.com/lr1DCXKg4O — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) February 3, 2022

وأوضحت أن ميسي يُعامَل يومًا كبطل ويوما كشرير في باريس سان جيرمان، وقالت إن الصحافة الفرنسية لا تمنح اللاعب أي مهلة، حيث تمدحه يوما وتنتقده يوما آخر.

وقالت ”سبورت“: ”لم يكن ميسي على ما يرام أمام رين، فقد تفوق اللاعبون عليه جسديًا، قبل أربعة أيام من المباراة أمام ريال مدريد، ولا يزال يشعر بالقلق“.

وختمت الصحيفة تقريرها بأن مواجهة ريال مدريد يوم الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا يمكن تمثل حدثا خاصا لميسي، خاصة أن الجميع في باريس سان جيرمان ينتظر أفضل نسخة من اللاعب الفائز بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم سبع مرات ليساعدهم على المضي قدمًا في دوري أبطال أوروبا.

جيمي كاراغر: ميسي وصفني بـ"الحمار" لأنني انتقدت انتقاله لباريس سان جيرمان https://t.co/I1pv4zN6Yk pic.twitter.com/PYzpd3anv9 — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) January 22, 2022

وحسب موقع ”transfermarkt“ فقد لعب ميسي أمام ريال مدريد 45 مرة، جميعها مع برشلونة، حيث فاز في 19 مباراة، وخسر 15، مقابل 11 تعادل، وسجل ميسي على ريال مدريد 26 هدفا، وقدم 14 تمريرة حاسمة.

وواجه ميسي ريال مدريد مرتين في دوري أبطال أوروبا وكانتا موسم 2010/2011، حيث سجل هدفين في فوز برشلونة 2/0 ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، على ملعب سانتياغو برنابيو، قبل أن تنتهي مباراة الإياب بالتعادل 1/1 على ملعب كامب نو ليتأهل برشلونة إلى النهائي، قبل أن يفوز على مانشستر يونايتد 3/1 ويتوج باللقب.