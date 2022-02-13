باريس سان جيرمان يستضيف ريال مدريد وسط "أجواء عدائية" من جماهيره

سيخوض باريس سان جيرمان أهم مبارياته خلال الموسم الحالي عندما يستضيف ريال مدريد في ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم يوم الثلاثاء، لكنه لن يواجه النادي الملكي فقط بل سيخوض المباراة على ملعبه ”بارك دي برينس“ وسط أجواء عدائية من جماهيره خاصة مجموعة ”الألتراس“.

ورفعت مجموعة الألتراس لافتات عدائية ضد الفريق وإدارة النادي الباريسي خاصة ليوناردو المدير الرياضي خلال الفوز الصعب 1-صفر على إستاد رين في الدوري الفرنسي يوم الجمعة الماضي.

وسجل كيليان مبابي هدفا في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع ليقود باريس سان جيرمان للفوز وتصدر الدوري بفارق 16 نقطة عن أولمبيك مرسيليا صاحب المركز الثاني الذي سيلعب على أرض ميتز المتعثر في وقت لاحق يوم الأحد.

وقالت صحيفة AS الإسبانية إن النادي الفرنسي لا يواجه يوما هادئا وكأنها لعنة، حيث تتراكم مشاكل الفريق الباريسي سواء كانت رياضية أو غير رياضية وآخرها خلافات الألتراس مع الإدارة، حيث لم يكن الانتصار على رين كافياً لتهدئة الأجواء في العاصمة الفرنسية.

وأصدرت مجموعة ”ألتراس باريس الجماعية“، المجموعة الوحيدة من المشجعين المسموح لها بدخول بارك دي برينس، بيانًا هذا الأسبوع اشتكت فيه من إدارة النادي.

وما قامت بها المجموعة أمام رين يوم الجمعة الماضي بالتوقف عن تشجيع الفريق لمدة نصف ساعة خلال المباراة كان أحدث مظاهر الاحتجاج والاعتراض على إدارة النادي، كما أنهم وضعوا لافتات في المدرجات تحمل رسائل شديدة اللهجة ضد ليوناردو والفريق والإدارة.

وكانت من بين هذه اللافتات واحدة تقول ”متى ستغادر يا ليوناردو؟“ وأخرى جاء بها ”من ستكون ضحيتك التالية يا حمراوي؟“ في إشارة إلى خيرة الحمراوي لاعبة فريق السيدات في النادي، ولافتة أخرى تساند أميناتا ديالو زميلة الحمراوي التي تمت تبرئتها من تهمة الاعتداء على زميلتها خيرة، وجاء في اللافتة ”نحن معك، أميناتا ديالو“.

وركزت لافتات الألتراس هجومها على ليوناردو وإدارة النادي والاعتداء على الحمراوي، ورغم ذلك لم يرد النادي على الاحتجاجات وقد تعرض لانتقادات شديدة في نهاية المباراة ضد رين لأن اللاعبين لم يلقوا التحية التقليدية للجماهير عقب الانتصار.

مناشدة بوكيتينو

وقبل ساعات من مواجهة ريال مدريد في أهم مباريات موسم النادي الباريسي، ناشد ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني لباريس سان جيرمان الجماهير بمساندة الفريق.

وقال في مؤتمر صحفي ”أريد أن أبعث رسالة وحدة وتضامن، الجماهير هي أهم شيء في الأندية، وللجماهير دائمًا الحق في التعبير عن أنفسهم ونحتاج إلى الوحدة، إذ سوف ندخل فترة مهمة من الموسم وعلينا جميعًا أن نكون معًا ونقاتل من أجل أهدافنا، وعندما ينتهي الموسم، نجلس ونحاول تصحيح الأمور“.

وقد أرسل المدير الفني الأرجنتيني رسالة توحيد وتصالح مع الألتراس قبل استضافة ريال مدريد في مباراة مهمة للفريقين وسيكون بطلها الأساسي كيليان مبابي مهاجم النادي الباريسي الذي من المرجح أن ينتقل للعملاق الإسباني في نهاية الموسم في صفقة مجانية.

ومن ناحية أخرى، باتت فرصة البرازيلي نيمار كبيرة في المشاركة أمام ريال مدريد بعدما تدرب بشكل طبيعي، من ثم زيادة فرصته في خوض المباراة حتى وإن لم يشارك من البداية.