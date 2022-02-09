ماركا: الوقت ينفد أمام بنزيما ومن المرجح غيابه عن مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان

مر 17 يومًا على إصابة كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد أمام إلتشي في الليغا، لكن مشاركته أمام باريس سان جيرمان في ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا، الأسبوع المقبل، لاتزال مستبعدة.

وطلب المهاجم الفرنسي البالغ من العمر 34 عامًا التغيير في الدقيقة 58 خلال مواجهة إلتشي في الليغا، الشهر الماضي، وذلك بعد إصابته في عضلات الفخذ الخلفية في ساقه اليسرى، حيث أمسك بهذه العضلة خلال مغادرته الملعب.

وقالت صحيفة ”ماركا“ الإسبانية، يوم الأربعاء، إن بنزيما يغيب عن الملاعب، منذ 23 يناير/كانون الأول الماضي، ولا يزال يتدرب بعيدًا عن زملائه بالفريق في سيوداد ديبورتيفا دي فالديبيباس.

أنشيلوتي يؤكد غياب كريم بنزيما عن مباراة ريال مدريد ضد غرناطة https://t.co/z0enmmAGbY pic.twitter.com/i2q5QDqGqH — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) February 5, 2022

لكنه ارتدى بالفعل حذاءه وركض على العشب، ولمس الكرة مع المدرب، لكنه لا يزال بعيدًا عن 100٪ من قدرته، ولم يتبقَ سوى 6 أيام قبل المواجهة ضد باريس سان جيرمان في بارك دي برينس، يوم الثلاثاء المقبل.

ويركز ريال مدريد على انضمام بنزيما إلى التدريبات الجماعية، يوم الخميس أو الجمعة، وإمكانية مشاركته لبضع دقائق ضد فياريال، يوم السبت المقبل، في الليغا، لكن الحقيقة هي أن وجوده في استاد (إل مادريغال) شبه مستبعد.

وكانت الخطة واضحة، لكن خريطة الطريق مع لاعب يعاني من إصابة في عضلات الفخذ الخلفية يمكن أن تتعثر في أي لحظة، وهذا بالضبط ما يحدث مع كريم.

وفي الوقت الحالي، هناك هلع بشأن إمكانية انتكاسة اللاعب الذي يعتبر أهم عنصر في تشكيلة الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني للنادي الملكي.

وعندما أصيب بنزيما أمام إلتشي، كان هناك حديث عن إصابة طفيفة، ولكن كما علمت ”ماركا“، كان هناك تمزق صغير في عضلات الفخذ، ويعمل الأطباء، وأخصائيو العلاج الطبيعي، واللاعب نفسه، عليه منذ 23 يناير/كانون الثاني الماضي.

وفي الوقت الحالي، يبدو أن مباراة فياريال شبه مستبعدة، وأن غيابه عن باريس سان جيرمان وارد للغاية، خاصة أن مشاركته تحتاج أن يكون لائقًا بنسبة 100% ليكون قادرًا على لعب 90 دقيقة.

ويأتي ذلك في الوقت الذي تحسن فيه وضع فيرلاند ميندي، حيث تدرب مع الفريق ووجوده في باريس مرجح أكثر من مواطنه بنزيما.

لكنه لن يشارك أيضًا أمام فياريال ليكون قادرًا على خوض ذهاب دور الستة عشر في باريس، خاصة أن وجوده في الفريق أمر حيوي لأنشيلوتي بسبب الصلابة الدفاعية التي يقدمها للفريق بأكمله.