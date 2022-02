برونو كيمارايس: فضلت نيوكاسل لرغبة إدارته في الفوز بدوري أبطال أوروبا

تحدث البرازيلي برونو كيمارايس عن سبب تفضيله الانتقال إلى نيوكاسل يونايتد رغم العروض الكبيرة التي تلقاها من عدة أندية أبرزها آرسنال، مؤكدا رغبته بالمساهمة في جعل فريقه قوة عالمية.

ودفع نيوكاسل يونايتد مبلغ 42 مليون جنيه استرليني لنادي أولمبيك ليون الفرنسي للتعاقد مع لاعب الوسط البالغ من العمر 24 سنة ليتفوق على آرسنال الذي حاول ضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية.

ويستعد برونو كيمارايس لبداية مشواره ليلة الثلاثاء مع نيوكاسل يونايتد في مواجهة إيفرتون في الدوري الإنجليزي الممتاز في لقاء قد يمنح الفوز الفريق الخروج من دائرة الفرق المهددة بالهبوط للدرجة الأدنى.

