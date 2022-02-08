برونو كيمارايس: فضلت نيوكاسل لرغبة إدارته في الفوز بدوري أبطال أوروبا

تحدث البرازيلي برونو كيمارايس عن سبب تفضيله الانتقال إلى نيوكاسل يونايتد رغم العروض الكبيرة التي تلقاها من عدة أندية أبرزها آرسنال، مؤكدا رغبته بالمساهمة في جعل فريقه قوة عالمية.

ودفع نيوكاسل يونايتد مبلغ 42 مليون جنيه استرليني لنادي أولمبيك ليون الفرنسي للتعاقد مع لاعب الوسط البالغ من العمر 24 سنة ليتفوق على آرسنال الذي حاول ضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية.

ويستعد برونو كيمارايس لبداية مشواره ليلة الثلاثاء مع نيوكاسل يونايتد في مواجهة إيفرتون في الدوري الإنجليزي الممتاز في لقاء قد يمنح الفوز الفريق الخروج من دائرة الفرق المهددة بالهبوط للدرجة الأدنى.

وقال النجم البرازيلي الشاب حول فريقه الجديد: ”بالتأكيد سنكون الفريق الذي سيصبح قوة كبيرة في كرة القدم العالمية، نيوكاسل فريق تاريخي يملك تقاليد عريقة وتاريخا جيدا ولم تكن لدي شكوك في المجيء إليه“.

وأضاف برونو كيمارايس متحدثا عن طموحه مع نيوكاسل يونايتد وطموحات الملاك الجدد: ”فازوا بألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز لكننا نريد أكثر، نرغب في الفوز بدوري أبطال أوروبا، الملاك كانوا واضحين وصريحين الهدف الأساسي هذا الموسم هو البقاء في الدوري الإنجليزي الممتاز، لكن في الموسم القادم الهدف هو التأهل للمشاركة في دوري أبطال أوروبا والفوز بها، أثق في المشروع وأثق في كل ما قالوا لي“.

ويعتبر البرازيلي برونو كيمارايس أكبر صفقة لنيوكاسل يونايتد في عهد الملاك الجدد تحت قيادة صندوق الاستثمار السعودي الذي استحوذ على الفريق في صفقة تجاوزت 300 مليون جنيه استرليني هذا الموسم.

ومن المحتمل أن تعين إدارة نيوكاسل يونايتد الجديدة دان أشورت مديرا رياضيا جديدا بعدما ترك منصبه في برايتون واقترحوا عليه راتبا سنويا يبلغ 2 مليون جنيه استرليني بالإضافة للمكافآت وهو ضعف راتبه السابق.

وتلقى نيوكاسل يونايتد ضربة قوية بإصابة المهاجم النجم كالوم ويلسون وسيغيب لنهاية الموسم، ويأمل المدرب إدي هاو أن يتمكن من التعافي أسرع من المتوقع ويشارك في لقاءات نهاية الموسم.

وصرف نيوكاسل يونايتد أكثر من 100 مليون يورو خلال فترة الانتقالات الشتوية مقابل 5 صفقات لتعزيز صفوفه بحثا عن الخلاص والبقاء في الدوري الإنجليزي الممتاز.