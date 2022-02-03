فوت ميركاتو: باريس سان جيرمان مستعد لمنح زيدان راتبا هائلا لإقناعه بخلافة بوكيتينو

أفادت وسائل إعلام فرنسية، اليوم الخميس، أن باريس سان جيرمان مستعد لمنح المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، راتبا هائلا لإقناعه بتولي تدريب الفريق وخلافة الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو.

ويعيش باريس سان جيرمان وضعا صعبا قبل أقل من أسبوعين على مواجهة ريال مدريد في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، حيث ودع الفريق من دور الـ16 في كأس فرنسا أمام نيس بركلات الترجيح.

صحيفة: ميسي يفتقد الدافع والسعادة في باريس سان جيرمان https://t.co/BaH2NF3Nv3 pic.twitter.com/lr1DCXKg4O — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) February 3, 2022

ووفقا لشبكة ”فوت ميركاتو“ فإن ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان مستعد لمنح زيدان راتبا هائلا؛ لإقناعه بالحضور إلى مقاعد البدلاء في باريس سان جيرمان.

وأوضحت الشبكة أن المبلغ الذي يعرضه باريس سان جيرمان أعلى بكثير من الراتب الحالي لماوريسيو بوكيتينو (صافي 8 ملايين يورو سنويًا) وحتى أعلى من الراتب الذي كان يحصل عليه زيدان في ريال مدريد (صافيه 12 مليون يورو سنويًا).

وأشارت ”فوت ميركاتو“ إلى أنه علاوة على ذلك فإن باريس سان جيرمان على استعداد لمنح زيدان صلاحيات كاملة، وقالت إنه، وبما أن زيدان لا ينوي العمل مع ليوناردو، فمن الصعب رؤية المدير الرياضي البرازيلي في النادي، خاصة أن الأخير يتعرض لانتقادات شديدة في الوقت الحالي بسبب إدارته لفترات الانتقالات الأخيرة.

باريس سان جيرمان لمدربه بوكيتينو: دوري أبطال أوروبا أو الرحيل https://t.co/Ghxh6HzEyp pic.twitter.com/cBnvLtBtXD — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) February 1, 2022

وقالت الشبكة، إن الأرجنتيني بوكيتينو من جهته سئم من باريس سان جيرمان، ويواجه صعوبة كبيرة في العمل مع ليوناردو.

وذكّرت بأنها أعلنت في أكتوبر الماضي، أن زين الدين زيدان بات متشوقا جدا لتدريب باريس سان جيرمان. بعدما كان مترددا في البداية، بعدما أدرك أن ديديه ديشان يمكن أن يمدد عقده مع منتخب فرنسا، حيث يحلم زيدان بتدريب الديوك.

يشار إلى أن بوكيتينو البالغ من العمر 49 عاما تولى تدريب باريس سان جيرمان في يناير 2021، خلفا للألماني توماس توخيل، وينتهي عقده مع النادي الفرنسي في يونيو 2023.

RMC: زين الدين زيدان سيكون مدربا لباريس سان جيرمان الصيف المقبل https://t.co/6ZGfZwnidm pic.twitter.com/xdGU9mX9HY — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) January 7, 2022

من جهته لا يرتبط زيدان بتولي تدريب أي فريق بعد استقالته من تدريب ريال مدريد بنهاية الموسم الماضي، علما أنه لم يتولَ تدريب الفريق الأول لريال مدريد وريال مدريد كاستيا.

وحقق زيدان نجاحات مذهلة مع ريال مدريد خاصة خلال ولايته الأولى، بين 2016 و 2018، حيث قاده للتتويج بثلاثة ألقاب متتالية في دوري أبطال أوروبا.