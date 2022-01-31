أس: شكوك حول لحاق فيرلاند ميندي بمباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان

قالت وسائل إعلام إسبانية اليوم الإثنين إن الشكوك تحيط بلحاق المدافع الفرنسي فيرلاند ميندي مدافع ريال مدريد بمواجهة باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا.

وقالت صحيفة ”أس“ إن فيرلاند ميندي مصاب في الفخذ وسيغيب اللاعب الفرنسي عن مباراة ريال مدريد أمام أتلتيك بلباو يوم الخميس) قبل 15 يومًا فقط من المباراة أمام باريس سان جيرمان.

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ومن المقرر أن يحل ريال مدريد ضيفا على باريس سان جيرمان يوم 15 فبراير على ملعب بارك دي برانس في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا على أن تقام مباراة الإياب على ملعب سانتياغو برنابيو يوم 9 مارس.

ولم ترد أي معلومات رسمية من ريال مدريد حتى الآن، لكن حسب صحيفة ”أس“ فإن الإصابة ستبعد ميندي عن ريال مدريد لمدة أسبوعين، وأشارت إلى أن النادي الملكي يشكك في لحاق اللاعب بمواجهة باريس سان جيرمان.

وعاد ريال مدريد إلى التدريبات اليوم الإثنين (الساعة 16:00)، حيث سيغيب ميندي عن مباريات ريال مدريد في ربع نهائي الكأس ضد أتلتيك بلباو ومباراتين في الدوري الإسباني ضد غرناطة (على الأرض) وفياريال (خارج الأرض)، في حين تحوك الشكوك بلحاقه بمواجهة باريس سان جيرمان بحسب ”أس“.

ماركا: مشاركة راموس في مباراة باريس سان جيرمان ضد ريال مدريد أصبح مستحيلا https://t.co/Gi4hCOJ6E4 pic.twitter.com/hOrAqq6awM — Erem Sports – إرم سبورت (@EremSports) January 31, 2022

يشار إلى أن ريال مدريد يفتقد خدمات المدافع البرازيلي مارسيلو للإيقاف، وبالتالي فإن المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد قد يعتمد على ميغيل غوتيريز أو ناتشو في الجهة اليسرى أمام بلباو.

وكانت صحيفة ”سبورت“ قد قالت إن ريال مدريد حاول التفاوض مع منتخب البرازيل حول عدم إرسال لاعبيه للتجمع الدولي، لأن السامبا ضمن التأهل رسميًا إلى كأس العالم، لكن تيتي مدرب البرازيل رفض النقاش حول هذا الأمر.

وأضافت الصحيفة أن تيتي وعد أنشيلوتي بأنه سيبقي كاسيميرو ورودريغو وفينيسيوس جونيور، ثلاثي ريال مدريد، على دكة البدلاء أمام باراغواي، وعدم الاستعانة بهم إلا في الضرورة.

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وحصل المدافع إيدير ميليتاو على بطاقة صفراء ستبعده عن المباراة المقبلة أمام باراغواي، وقد عاد بالفعل إلى إسبانيا يوم السبت.

لكن أنشيلوتي قد يجد نفسه مضطرا لعدم الاعتماد على كاسيميرو ورودريغو وفينيسيوس جونيور في التشكيلة الأساسية أمام أتلتيك بلباو بسبب الإرهاق الذي سينال من الثلاثي بسبب السفر.