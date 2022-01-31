ماركا: مشاركة راموس في مباراة باريس سان جيرمان ضد ريال مدريد أصبح مستحيلا

أكدت صحيفة ”ماركا“ الإسبانية، أنه تأكد بشكل نهائي غياب سيرجيو راموس، لاعب باريس سان جيرمان، عن مواجهة فريقه السابق ريال مدريد، في دوري أبطال أوروبا، بسبب قوة الإصابة في ربلة الساق (السمانة).

وكان سان جيرمان قال عبر موقعه الرسمي يوم الأحد، إنه من المقرر أن يخضع راموس لفحوص طبية جديدة في منتصف الأسبوع.

لكن صحيفة ”ماركا“، قالت في تقرير لها، يوم الاثنين، إن ”الأخبار السيئة تستمر مع سيرجيو راموس الذي يعاني من إصابة جديدة وهو عمليًا غير قادر على اللعب بعد 15 يوما ضد ريال مدريد“.

وأضافت ”راموس يجب أن يأخذ فترة راحة بسبب إصابة عضلية في ربلة الساق اليمنى حدثت في التدريبات يوم الخميس“.

ويلتقي باريس سان جيرمان مع ضيفه ريال مدريد في الـ15 من فبراير المقبل في ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا على أن تجمع بينهما مباراة الإياب في مدريد بعدها بثلاثة أسابيع.

🚨🚨 Ramos se lesiona en el sóleo y tiene casi imposible llegar al partido del Real Madrid https://t.co/paAEpye4Lu — MARCA (@marca) January 31, 2022

وعانى راموس، البالغ 35 عاما، من توالي الإصابات منذ انضمامه إلى سان جيرمان الصيف الماضي عقب انتهاء عقده مع ريال مدريد الذي مكث بين صفوفه 16 عاما.

كان راموس انضم للنادي الباريسي في يوليو العام الماضي في صفقة انتقال مجانية، بعد مسيرة طويلة استمرت 16 عاما في صفوف ريال مدريد، لكنه شارك في خمس مباريات فقط في الدوري خلال الموسم الحالي.

وشارك راموس في آخر مباراتين لـ“سان جيرمان“ لكنه تعرض لإصابة عضلية خلال التدريبات الخميس الماضي وقد يغيب لفترة جديدة.

ويستعد فريق باريس سان جيرمان لمواجهة نيس، اليوم الاثنين، في دور الـ 16 من بطولة كأس فرنسا الموسم الجاري 2021-2022.

وتأهل الفريق الباريسي لثمن النهائي على حساب فريق فان في دور الـ32، بعد الفوز عليه برباعية نظيفة، بينما تأهل نيس للدور ذاته بعد فوزه على شوليت بهدف دون مقابل.

ويحمل باريس سان جيرمان صاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بكأس فرنسا برصيد 14 مرة سابقة.

وينفرد سان جيرمان بصدارة الترتيب في الدوري الفرنسي برصيد 53 نقطة من 22 مباراة وبفارق 11 نقطة عن نيس صاحب المركز الثاني.