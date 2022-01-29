لو بارزيان: راموس قد يغيب عن مباراة باريس سان جيرمان ضد ريال مدريد

قالت صحيفة ”لو بارزيان“ الفرنسية إن الإسباني سيرجيو راموس مدافع باريس سان جيرمان قد يغيب عن المواجهة المرتقبة أمام فريقه السابق ريال مدريد، في دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا الشهر المقبل؛ للإصابة.

وأضافت الصحيفة أن قلب الدفاع، البالغ عمره 35 عاما، اضطر إلى الانسحاب من جلسة تدريب يوم الجمعة مع فريقه الفرنسي بسبب إصابة عضلية.

ولا يرى قائد ريال مدريد السابق النور في نهاية النفق المظلم؛ بسبب مشاكله البدنية المستمرة، وتأتي هذه الكارثة الأخيرة قبل نحو أسبوعين من ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا ضد فريقه السابق على ملعب ”حديقة الأمراء“.

وسيلعب باريس سان جيرمان في دور الستة عشر لكأس فرنسا أمام نيس، وبحسب الصحيفة ذاتها من غير المرجح مشاركة راموس أمام نيس.

وانضم سيرجيو راموس إلى سان جيرمان الصيف الماضي، بعد عدم تجديد عقده مع ريال مدريد، ويبدو أنه غير قادر على إنهاء محنته مع الإصابات.

Resté aux soins ce samedi à cause d'une gêne musculaire, Sergio Ramos pourrait ne pas être disponible pour le match du PSG contre Nice en Coupe de France https://t.co/1KheCVwuxn pic.twitter.com/P7P1pIUiiv — L'ÉQUIPE (@lequipe) January 29, 2022

ولم يكن قادرًا على الظهور لأول مرة مع باريس سان جيرمان حتى 28 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، لكن منذ ذلك الحين لم يتمكن من الاستمرار في الملعب أيضًا، ولم يتمكن من خوض سوى خمس مباريات حتى الآن هذا الموسم: أربع في الدوري الفرنسي وواحدة في كأس فرنسا.

وسينزعج سيرجيو راموس كثيرا في حال عدم قدرته على المشاركة في مواجهة فريقه السابق في ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا في باريس في 15 فبراير/شباط المقبل، لكن يبدو أنه سيكون من الصعب عليه أن يكون جاهزا لخوض هذه المباراة المهمة.

وانضم اللاعب الإسباني إلى سان جيرمان في يوليو/ تموز، في انتقال مجاني بعد 16 عاما قضاها مع نادي ريال مدريد، لكن لم يكن بوسعه اللعب بسبب إصابة طويلة في ربلة الساق، غاب بسببها عن معظم الموسم الماضي، وحملة إسبانيا في بطولة أوروبا.

وهز سيرجيو راموس الشباك لأول مرة منذ انضمامه لباريس سان جيرمان عندما سجل هدفا في الفوز الكبير 4-صفر على ستاد رانس الأسبوع الماضي في الدوري، وذلك خلال أول مشاركة لليونيل ميسي مع الفريق في العام الجديد.