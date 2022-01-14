كلوب: ليفربول يفتقد صلاح وماني

أقر يورغن كلوب مدرب ليفربول بأن فريقه يفتقد محمد صلاح وساديو ماني خلال مشاركتهما في كأس الأمم الأفريقية لكن لا يمكنه إلقاء اللوم على غيابهما بعد التعادل دون أهداف أمام عشرة لاعبين من آرسنال أمس الخميس.

وحقق ليفربول هذه النتيجة المحبطة في أنفيلد في ذهاب الدور قبل النهائي لكأس رابطة الأندية الإنجليزية إذ تعثر أمام دفاع أرسنال المحكم رغم طرد جرانيت تشاكا في الدقيقة 24.

ويتصدر صلاح مهاجم مصر ترتيب الهدافين بالدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 16 هدفا بينما أحرز ماني مهاجم السنغال ثمانية أهداف.

تليغراف: محمد صلاح لا يجد وسيلة لإقناع ليفربول بدفع ما يطلبه https://t.co/MxvUIsZIj0 pic.twitter.com/dnRWkDW6Mf — إرم سبورت (@EremSports) January 13, 2022

وقال كلوب قبل مواجهة ضيفه برنتفورد بالدوري بعد غد الأحد ”الموقف واضح، هما ليسا هنا والثنائي من المستوى العالمي، هل نفتقدهما؟ نعم.

”لكن في وجود ساديو وصلاح تعثرنا من قبل أمام عشرة لاعبين وفي وجودهما سويا بالملعب لا زلنا لا نصنع ما يكفي من الفرص، يجب أن نخترق كتلة دفاعية متراجعة وهذا أصعب شيء في كرة القدم“.

وأضاف المدرب الألماني ”هذا معتاد دائما ولم ننجح في الليلة الماضية ولم نتحل بالفاعلية الكافية في بعض الأحيان لكن هذا هو الوضع ولا يمكن التصرف بشأن الغائبين.

”نبحث عن كيفية التحسن وهذا ما سنفعله“.

ومباراة الأحد ستكون رقم 350 لكلوب مع ليفربول وتعادل الفريقان 3-3 في لندن في المواجهة السابقة في سبتمبر أيلول.

وعبر كلوب عن فخره برصيده ويتمنى الاستمتاع في السنوات المقبلة لكنه يفضل التركيز في المباراة.

وواصل: ”هذا جيد لكن الأرقام ليست مهمة بالنسبة لي، 350 رقم رائع وأفضل من 15“.

وأكد أن ليفربول، صاحب المركز الثالث بفارق 11 نقطة خلف مانشستر سيتي المتصدر لكن لديه مباراة مؤجلة، لا يعاني من إصابات وتوقع أن يكون برنتفورد منافسا صعبا من جديد.

وتابع: ”نتوخى الحذر بالتأكيد ويجب أن نستعد جيدا، يتميزون في الضربات الثابتة وطريقة لعبهم مباشرة، موسمهم الأول في الدوري الممتاز رائع وهذا مبهر بالطبع“.