سبورت: أتلتيكو مدريد وضع شرطا للسماح بانتقال ألفارو موراتا لبرشلونة

ذكرت صحيفة ”سبورت“ الإسبانية، اليوم الإثنين، أن أتلتيكو مدريد غير موقفه من انتقال مهاجمه الإسباني ألفارو موراتا المعار ليوفنتوس نحو برشلونة، بعدما رفض سابقا بسبب عدم تعزيز صفوف فريق منافس.

وبحسب الصحيفة، فإن أتلتيكو مدريد يرغب في التخلص من دفع أموال لبرشلونة مقابل انتقال الفرنسي أنطوان غريزمان، ويرغب في أن تشكل صفقة انتقال ألفارو موراتا كصفقة تبادلية لن تكلف الفريقين دفع أي أموال.

هدف موراتا الجميل في شباك فيورنتينا المباراة انتهت 1-1. pic.twitter.com/QqwwkRRA9x — إرم سبورت (@EremSports) April 25, 2021

وانتقل موراتا نحو يوفنتوس الصيف الماضي على سبيل الإعارة لموسمين مقابل 10 ملايين يورو للموسم، مع خيار تفعيل بند شراء عقده مقابل 45 مليون يورو صيف 2022، و35 مليون يورو صيف 2023.

بينما عاد الفرنسي أنطوان غريزمان إلى أتلتيكو مدريد قادما من برشلونة أيضا بنظام الإعارة لموسمين، مع بند إلزامية شراء عقده مقابل 40 مليون يورو، في حال مشاركته في عدد لقاءات ممكنة التحقيق.

ويهدف أتلتيكو مدريد للتخلص من دفع أموال لبرشلونة مقابل أنطوان غريزمان عبر الموافقة على انتقال ألفارو موراتا بنفس القيمة، وذلك عبر نظام إعارة لمدة 6 أشهر، ثم شراء عقده الصيف القادم.

وأكدت صحيفة ”سبورت“ أن إدارة برشلونة ما زالت تنتظر الحسم في خروج لاعبين في فترة الانتقالات الشتوية للتعاقد مع موراتا وتسجيل فيران توريس، وكل الآمال معقودة على قبول عثمان ديمبلي تخفيض راتبه وتجديد عقده أو بيعه في فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وبحسب تقارير إعلامية كتالونية، فإن تسجيل فيران توريس ما زال لم يحسم بعد، ويستهدف برشلونة تسجيله قبل المشاركة في كأس السوبر الإسباني بالسعودية، ومواجهة ريال مدريد في نصف النهائي يوم 12 كانون الثاني / يناير الحالي.

فيما ترتبط صفقة ألفارو موراتا بحصول يوفنتوس على الأرجنتيني ماورو إيكاردي مهاجم باريس سان جيرمان، وتشير عدة تقارير إيطالية إلى رغبة الفريق الإيطالي في حسم الصفقة، وينتظر موافقة إدارة الفريق الفرنسي.

يوفنتوس يوافق على انتقال موراتا لبرشلونة.. وأتلتيكو يقف أمام إتمام الصفقة https://t.co/DDe5XjARiG pic.twitter.com/G7itaM9nWp — إرم سبورت (@EremSports) December 31, 2021

وفي حال انتقال موراتا إلى برشلونة سيدخل دائرة ضيقة من اللاعبين الذين لعبوا لكل من ريال مدريد وأتلتيكو مدريد وبرشلونة، والتي تضم فقط الألماني بيرند شوستر والإسباني ميكويل سولير.

يشار إلى أن موراتا لعب ليوفنتوس 160 مباراة، سجل فيها 54 هدفا وصنع 33، في حين لعب لريال مدريد 95 مباراة سجل فيها 31 هدفا وصنع 11، في حين لعب لأتلتيكو مدريد 61 مباراة سجل فيها 22 هدفا وصنع 6، كما لعب لتشيلسي وسجل له 24 هدفا وصنع 6 في 72 مباراة.