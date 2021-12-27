رياضة

مبابي: محمد صلاح أحد أفضل اللاعبين.. ومتحمس لإقصاء ريال مدريد من دوري أبطال أوروبا (فيديو)
تاريخ النشر: 27 ديسمبر 2021 16:53 GMT
تاريخ التحديث: 27 ديسمبر 2021 18:00 GMT

مبابي: محمد صلاح أحد أفضل اللاعبين.. ومتحمس لإقصاء ريال مدريد من دوري أبطال أوروبا (فيديو)

قال النجم الفرنسي كيليان مبابي، إن النجم المصري محمد صلاح جناح ليفربول يعد حاليا من أفضل اللاعبين في العالم، وأشار إلى أنه متحمس لإقصاء ريال مدريد من دوري أبطال

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المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

قال النجم الفرنسي كيليان مبابي، إن النجم المصري محمد صلاح جناح ليفربول يعد حاليا من أفضل اللاعبين في العالم، وأشار إلى أنه متحمس لإقصاء ريال مدريد من دوري أبطال أوروبا.

وقال مبابي في تصريحات عبر قناة ”أبو ظبي الرياضية“ خلال حضوره حفل ”غلوب سوكر“: ”ستكون مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان كبيرة، ينتظرها الكثيرون، أنا متحمس دائما، نريد استغلال إقامة مباراة الذهاب على ملعبنا للتأهل إلى ربع النهائي“.

وأضاف مبابي: ”اللعب إلى جانب نجوم باريس سان جيرمان مثل ميسي ونيمار وراموس ودي ماريا يسهل مهمة أي لاعب، هذا الأمر يساعدني على التألق، أثق أن هؤلاء النجوم سيكونون إضافة قوية لمستقبل الفريق“.

وتابع مبابي الذي ينتهي عقده مع باريس سان جيرمان في يونيو المقبل: ”أنا سعيد باللعب إلى جانب هؤلاء النجوم، إذا أدى الفريق بشكل جماعي جيد يمكن أن يكون 2022 عاما سعيدا علينا في جميع البطولات المحلية والقارية“.

وأكمل: ”لا بد أن تكون ذكيا ومستعدا لخدمة فريقك عندما تلعب مع نجوم كبار، أتطلع دائما للفوز بالجوائز الفردية والتواجد باستمرار في المحافل السنوية، ينتظرني مشوار طويل، وأحاول دائما التعلم من زملائي والمنافسين“.

وبسؤاله عن تواجده في حفل ”غلوب سوكر“، قال مبابي: ”أنا سعيد بالتواجد هنا مع الأساطير والنجوم، إنها ليلة سعيدة وخاصة، أملك ذكريات في دبي، فلدي زيارة سابقة في معسكر تدريبي لمدة أسبوع عندما كان عمري 14 عاما“.

وأوضح: ”في الوقت الحالي أنا أركز مع أهداف فريقي ومنتخب فرنسا، عندما أجلس في المنزل أكون فخورا بإنجازاتي وحديث وسائل الإعلام عنها، لكنني أتطلع للمزيد“.

وبسؤاله عن النجم المصري محمد صلاح، قال مبابي في تصريحات لقناة ”دبي الرياضية“: ”محمد صلاح واحد من أفضل اللاعبين في العالم، إنه يسجل أهدافا ويحدث الفارق مع ليفربول، وأحب مشاهدته يلعب، إنه لاعب عظيم“.

وبسؤاله عن الكرة العربية، قال مبابي: ”لا أعرف الكثير عن الكرة العربية ولكن أخي يلعب في نادي العين“.

ومن المقرر أن يلعب باريس سان جيرمان مع ريال مدريد، البطل التاريخي لدوري أبطال أوروبا، في دور الـ16 من البطولة، في فبراير ومارس المقبلين، حيث إنه من المتوقع أن يكون هذا الموسم الأخير لمبابي مع باريس سان جيرمان.

ويرتبط مبابي بالانتقال إلى ريال مدريد، الصيف المقبل، علما أن باريس سان جيرمان رفض انتقال اللاعب إلى ريال مدريد الصيف الماضي، بعد أن قدم العملاق الإسباني 3 عروض، آخرها بقيمة 200 مليون يورو.

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