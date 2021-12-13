راموس: سأدافع عن قميص باريس سان جيرمان ضد ريال مدريد بكل ما أملك

أكد المدافع الإسباني سرجيو راموس أنه كان يتمنى ألا تضع قرعة دوري الأبطال فريقه الحالي باريس سان جيرمان في مواجهة فريقه السابق ريال مدريد، الذي لعب في صفوفه 16 عاماً.

وسيلتقي باريس سان جيرمان مع ريال مدريد في مواجهة من العيار الثقيل في دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بينما يلعب مانشستر يونايتد مع أتليتيكو مدريد، عقب إعلان الاتحاد الأوروبي (اليويفا) بطلان القرعة الأصلية؛ بسبب خطأ فني في عملية السحب اليوم الاثنين.

وفي وقت سابق، وقع يونايتد بالخطأ في مواجهة فياريال رغم أن الفريقين سبق أن كانا في مجموعة واحدة بدور المجموعات. واستمرت الأخطاء حين جاء الدور على تحديد منافس أتليتيكو مدريد حيث تجاهل البرنامج وضع ورقة مانشستر يونايتد.

واصطدم يونايتد في النهاية مع باريس سان جيرمان، بينما تقابل أتليتيكو مع بايرن ميونيخ وريال مدريد في مواجهة بنفيكا، قبل إلغاء القرعة بعد شكوى النادي الإسباني، واعترف اليويفا بالخطأ وقرر إعادة سحب القرعة.

وقال راموس في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الإسبانية: ”علمت أثناء تواجدي في المنزل بالنبأ، كانت مواجهة يونايتد رائعة، لكن القرعة لم تكن صحيحة والآن جاءت بالشكل الحالي، سنلاقي الريال.. ينتابني مزيج من المشاعر، كنت أتمنى ألا تحدث هذه المواجهة، لكن العودة للديار شيء يبعث على البهجة على المستوى العاطفي. عشت هنا أجمل سنوات حياتي“، أثناء افتتاح صالته للألعاب الرياضية ”سرجيو راموس باي جون ريد“ في مدريد“.

وأضاف: ”العودة للديار بعد وداع لم يحدث بسبب كوفيد-19 أمر خاص، كنت أود أن تكون بشكل مختلف، لكنني سأدافع عن ألوان قميص فريقي بكل ما أملك“.

وتابع: ”القدر يكون غريبا أحيانا. تمنيت أن نواجه فريقا آخر. تعلمون مقدار حبي للريال وجمهوره وهذا لن يتغير مطلقا. من المهم أن نتعامل مع الحاضر، ألعب في باريس سان جيرمان الآن ويجب أن أدافع عن فريقي وسأبذل قصارى جهدي من أجل التأهل. ريال مدريد منافس قوي للغاية ويمر بفترة رائعة. سنرى ما سوف يحدث لأنه لا يزال هناك وقت قبل المباراة“.

وأردف: ”سعيد بعد عدة أشهر عصيبة بسبب الإصابة وعدم تمكني من اللعب مع الفريق، وتغيير النادي والمدير.. أشعر بالهدوء الآن وتأقلمت تماما في باريس. أشعر أنني بخير بعد أن شاركت في أول مباراة لي“.