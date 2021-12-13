ما حدث مفاجئ ومؤسف ويصعب فهمه.. موقف ريال مدريد من قرعة دوري أبطال أوروبا

ذكرت تقارير إعلامية إسبانية أن ريال مدريد عبر عن غضبه من إعادة قرعة دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا بعد خطأ فني.

ويعتقد ريال مدريد أن القرعة لا يجب أن تعاد كاملة بل بداية من السحب الثاني لأن السحب الأول الذي وضع الميرنغي في مواجهة بنفيكا كان قانونيا ولم يشهد أي خطأ في المنافسين المحتملين للفريق البرتغالي.

ووضعت القرعة المعادة ريال مدريد في مواجهة قوية مع باريس سان جيرمان الفرنسي حيث سيعود المدافع سيرجيو راموس لمواجهة فريقه السابق وتتجدد مواجهة ليونيل ميسي مع ريال مدريد بعد مغادرته برشلونة.

وبحسب إذاعة ”كادينا سير“ فإن ريال مدريد يعتبر إعادة القرعة كاملة وليس بعد سحب لقاءه أمام بنفيكا غش واضح واتصل بالاتحاد الأوروبي لكرة القدم للتعبير عن موقفه ولم يقتنع بالتبريرات التي قدمت له واعتبرها غير كافية.

وبحسب صحيفة ”أس“ فإن ريال مدريد يعتبر ما حدث مخز وهناك غضب كبير داخل النادي الملكي حيث من المحتمل أن يصدر بيانا حول الموضوع في الساعات المقبلة.

من جهته أكد موقع ”ديفنسا سنترال“ المقرب من ريال مدريد أن الفريق الإسباني يعتبر ما حدث فضيحة واتهم السلوفيني ألكسندر تشيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ”يويفا“ باستهداف الفريق مجددا بسبب قضية دوري السوبر الأوروبي.

كما اعتبر الموقع أن إعادة القرعة كاملة تشكك في الفائز في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم بسبب الفساد والاحتيال داخل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم وأن فكرة محاربة الاحتكار الأحادي الاحتيالي لمسابقات كرة القدم تزداد قوة بعدما ما حدث في نيون.

ووصف إيميليو بوتراغينيو مدير العلاقات المؤسسية لريال مدريد إن تكرار قرعة دوري الـ16 بدوري أبطال أوروبا بأنه ”مفاجئ ومؤسف ويصعب فهمه“ لكنه يواجه الواقع بمواجهة باريس سان جيرمان الفرنسي.

وأوقعت القرعة الأولى ريال مدريد مع بنفيكا في قرعة تبدو سهلة للميرنغي، قبل أن تعاد حيث سيلعب ريال مدريد مع باريس سان جيرمان في مواجهة نارية بين ريال مدريد الأكثر تتويجا بالبطولة وسان جيرمان المدجج بالنجوم.

ونقلت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ عن مصادر من ريال مدريد أن الميرنغي لن يتخذ أي إجراء قانوني في هذا الصدد، حيث تقبل النتيجة النهائية للقرعة.

ووصف بوتراغينيو الأمر بأنه ”مفاجئ ومؤسف ويصعب فهمه“، لكنه شدد على صعوبة مواجهة باريس سان جيرمان مقرا بجودة لاعبيه.

واختتم بوتراغينيو قائلا: ”نأمل أن نحظى بمباراتين رائعتين، عظيمتين لكرة القدم والجماهير، وأن نكون قادرين على بلوغ ربع النهائي“.

سبب الخطأ الفني الذي أدى لإعادة قرعة دوري أبطال أوروبا https://t.co/bK9zBbHP4w pic.twitter.com/iwJNGLKROB — إرم سبورت (@EremSports) December 13, 2021

وستقام المباراة الأولى في باريس قبل أن يحل باريس سان جيرمان ضيفا على ملعب سانتياغو برنابيو في مباراة الإياب، حيث من المرتقب أن يلعب سيرجيو راموس قائد ريال مدريد السابق مع ليونيل ميسي وكيليان مبابي ونيمار أمام الميرنغي.

وسيلعب ميسي مجددا ضد ريال مدريد، حيث سبق أن سجل 26 هدفا في 45 مباراة مع برشلونة أمام ريال مدريد، في حين صنع 14 هدفا خلال مباريات الكلاسيكو، ويعد ريال مدريد خامس أكثر فريقا تلقيا للأهداف من ميسي.

وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ”يويفا“ قد أعلن أن مباريات دوري الـ16 ستقام أيام 15 و16 و22 و23 فبراير (لمباريات الذهاب) و8 و9 و15 و16 مارس 2022، (لمباريات الإياب).

وقرر يويفا أيضا إلغاء قاعدة الأهداف خارج الأرض، ولهذا فإنه حال انتهاء المباراتين (ذهابًا وإيابا) بنتيجة التعادل، بعد 180 دقيقة سينتقل الفريقان إلى الوقت الإضافي، وإذا استمر التعادل، ستكون هناك ركلات ترجيح لحسم بطاقة المتأهل.