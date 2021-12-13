سبب الخطأ الفني الذي أدى لإعادة قرعة دوري أبطال أوروبا

كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ”يويفا“ بشكل رسمي، على موافقته بإعادة قرعة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، التي أقيمت، اليوم الإثنين، في مقر اليويفا في سويسرا، بسبب خطأ في الإجراءات.

وقال يويفا في بيان رسمي: ”بعد حدوث مشكلة فنية في البرنامج، الذي يرشد المسؤولين إلى الفرق المؤهلة لمواجهة بعضها البعض في دوري أبطال أوروبا، حدث خطأ جوهري في قرعة دور الـ16 من البطولة“.

وأضاف: ”نتيجة لذلك تم إلغاء القرعة، وسيتم إعادة سحبها بالكامل في الساعة الثالثة بتوقيت وسط أوروبا“.

كانت القرعة قد شهدت خطأً، بوضع مانشستر يونايتد ضمن الاحتمالات الخاصة بمنافس فياريال، في الدور ثمن النهائي، وهو ما لا تسمح به اللوائح.

As a result of this, the draw has been declared void and will be entirely redone at 15:00 CET. — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) December 13, 2021

وسحب أندريه أرشافين، مهاجم آرسنال السابق، الكرة الخاصة بمانشستر يونايتد، ليصبح الأخير في مواجهة الفريق الإسباني، ليضطر النجم الروسي لإعادة السحب مرة أخرى، ويخرج هذه المرة اسم مانشستر سيتي.

ولا تسمح لوائح الاتحاد الأوروبي، بأن يلتقي فريقان لعبا معًا ضمن مجموعة واحدة بدوري الأبطال، في الدور ثمن النهائي، وهو ما ينطبق على يونايتد وفياريال.

وبناءً على ذلك، تقدم كل من أتلتيكو مدريد ومانشستر يونايتد وفياريال باحتجاجات على نتيجة القرعة، للاتحاد الأوروبي لكرة القدم ”يويفا“.

وكانت القرعة قد أوقعت مانشستر يونايتد أمام باريس سان جيرمان، وأتلتيكو مدريد ضد بايرن ميونخ.

وقالت شبكة ”بي إن سبورتس“ إن ريال مدريد أبدى احتجاجه على إعادة القرعة، بدعوى حدوث الخطأ الإجرائي بعد سحب اسمه أمام بنفيكا البرتغالي.