سبب الخطأ الفني الذي أدى لإعادة قرعة دوري أبطال أوروبا

كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ”يويفا“ بشكل رسمي، على موافقته بإعادة قرعة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، التي أقيمت، اليوم الإثنين، في مقر اليويفا في سويسرا، بسبب خطأ في الإجراءات.

وقال يويفا في بيان رسمي: ”بعد حدوث مشكلة فنية في البرنامج، الذي يرشد المسؤولين إلى الفرق المؤهلة لمواجهة بعضها البعض في دوري أبطال أوروبا، حدث خطأ جوهري في قرعة دور الـ16 من البطولة“.

وأضاف: ”نتيجة لذلك تم إلغاء القرعة، وسيتم إعادة سحبها بالكامل في الساعة الثالثة بتوقيت وسط أوروبا“.

كانت القرعة قد شهدت خطأً، بوضع مانشستر يونايتد ضمن الاحتمالات الخاصة بمنافس فياريال، في الدور ثمن النهائي، وهو ما لا تسمح به اللوائح.

