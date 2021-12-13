رسميا.. إعادة قرعة دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ”يويفا“ رسميا موافقته على إعادة قرعة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، التي أقيمت ظهر اليوم الإثنين، في مقر ”يويفا“ بسويسرا، بسبب خطأ في الإجراءات.

وأكدت شبكة قنوات ”بي إن سبورتس“ أن القرعة ستعاد اليوم في تمام الساعة الرابعة بتوقيت القاهرة، الخامسة بتوقيت مكة المكرمة.

Following a technical problem with the software of an external service provider that instructs the officials as to which teams are eligible to play each other, a material error occurred in the draw for the UEFA Champions League Round of 16. — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) December 13, 2021

وكانت القرعة شهدت خطأ، بوضع مانشستر يونايتد ضمن الاحتمالات الخاصة بمنافس فياريال، في الدور ثمن النهائي، وهو ما لا تسمح به اللوائح، الأمر الذي يهدد القرعة بالإعادة.

وسحب أندريه أرشافين، مهاجم آرسنال السابق، الكرة الخاصة بمانشستر يونايتد، ليصبح الأخير في مواجهة الفريق الإسباني، ليضطر النجم الروسي لإعادة السحب مرة أخرى، ويخرج هذه المرة اسم مانشستر سيتي.

Clubs involved in Champions League draw mistake are in direct contact with Uefa to clarify the situation. Still waiting for final decision. 🔴 #UCL This is what happened, via @mjcritchley ⤵️pic.twitter.com/zlFxP7C8OO — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 13, 2021

ولا تسمح لوائح الاتحاد الأوروبي، بأن يلتقي فريقان لعبا معًا ضمن مجموعة واحدة بدوري الأبطال، في الدور ثمن النهائي، وهو ما ينطبق على يونايتد وفياريال.

وتقدم كل من أتلتيكو مدريد ومانشستر يونايتد وفياريال باحتجاجات على نتيجة القرعة، للاتحاد الأوروبي لكرة القدم ”يويفا“.

وكانت القرعة قد أوقعت مانشستر يونايتد أمام باريس سان جيرمان، وأتلتيكو مدريد ضد بايرن ميونخ.

عاجل.. خطأ فني فادح قد يتسبب بإعادة قرعة دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا#قرعة_دوري_أبطال_أوروبا #UCLdraw https://t.co/wbPAKN4GMx pic.twitter.com/9fyo5sYvRI — إرم سبورت (@EremSports) December 13, 2021

وكانت القرعة الملغية قد أسفرت عن المنافسات التالية:

أياكس أمستردام أمام إنتر ميلان

بايرن ميونخ أمام أتلتيكو مدريد

يوفنتوس أمام سبورتنغ لشبونة

ليفربول أمام سالزبورغ

ليل أمام تشيلسي

مانشستر سيتي أمام فياريال

مانشستر يونايتد أمام باريس سان جيرمان

ريال مدريد أمام بنفيكا