رياضة

رسميا.. إعادة قرعة دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا
تاريخ النشر: 13 ديسمبر 2021 12:39 GMT
تاريخ التحديث: 13 ديسمبر 2021 13:15 GMT

رسميا.. إعادة قرعة دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا

تقدم كل من أتلتيكو مدريد ومانشستر يونايتد وفياريال باحتجاجات على نتيجة القرعة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا".

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المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ”يويفا“ رسميا موافقته على إعادة قرعة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، التي أقيمت ظهر اليوم الإثنين، في مقر ”يويفا“ بسويسرا، بسبب خطأ في الإجراءات.

وأكدت شبكة قنوات ”بي إن سبورتس“ أن القرعة ستعاد اليوم في تمام الساعة الرابعة بتوقيت القاهرة، الخامسة بتوقيت مكة المكرمة.

وكانت القرعة شهدت خطأ، بوضع مانشستر يونايتد ضمن الاحتمالات الخاصة بمنافس فياريال، في الدور ثمن النهائي، وهو ما لا تسمح به اللوائح، الأمر الذي يهدد القرعة بالإعادة.

وسحب أندريه أرشافين، مهاجم آرسنال السابق، الكرة الخاصة بمانشستر يونايتد، ليصبح الأخير في مواجهة الفريق الإسباني، ليضطر النجم الروسي لإعادة السحب مرة أخرى، ويخرج هذه المرة اسم مانشستر سيتي.

ولا تسمح لوائح الاتحاد الأوروبي، بأن يلتقي فريقان لعبا معًا ضمن مجموعة واحدة بدوري الأبطال، في الدور ثمن النهائي، وهو ما ينطبق على يونايتد وفياريال.

وتقدم كل من أتلتيكو مدريد ومانشستر يونايتد وفياريال باحتجاجات على نتيجة القرعة، للاتحاد الأوروبي لكرة القدم ”يويفا“.

وكانت القرعة قد أوقعت مانشستر يونايتد أمام باريس سان جيرمان، وأتلتيكو مدريد ضد بايرن ميونخ.

وكانت القرعة الملغية قد أسفرت عن المنافسات التالية:

أياكس أمستردام أمام إنتر ميلان

بايرن ميونخ أمام أتلتيكو مدريد

يوفنتوس أمام سبورتنغ لشبونة

ليفربول أمام سالزبورغ

ليل أمام تشيلسي

مانشستر سيتي أمام فياريال

مانشستر يونايتد أمام باريس سان جيرمان

ريال مدريد أمام بنفيكا

 

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