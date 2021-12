رسميا.. إعادة قرعة دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ”يويفا“ رسميا موافقته على إعادة قرعة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، التي أقيمت ظهر اليوم الإثنين، في مقر ”يويفا“ بسويسرا، بسبب خطأ في الإجراءات.

وأكدت شبكة قنوات ”بي إن سبورتس“ أن القرعة ستعاد اليوم في تمام الساعة الرابعة بتوقيت القاهرة، الخامسة بتوقيت مكة المكرمة.

Following a technical problem with the software of an external service provider that instructs the officials as to which teams are eligible to play each other, a material error occurred in the draw for the UEFA Champions League Round of 16.

وكانت القرعة شهدت خطأ، بوضع مانشستر يونايتد ضمن الاحتمالات الخاصة بمنافس فياريال، في الدور ثمن النهائي، وهو ما لا تسمح به اللوائح، الأمر الذي يهدد القرعة بالإعادة.

وسحب أندريه أرشافين، مهاجم آرسنال السابق، الكرة الخاصة بمانشستر يونايتد، ليصبح الأخير في مواجهة الفريق الإسباني، ليضطر النجم الروسي لإعادة السحب مرة أخرى، ويخرج هذه المرة اسم مانشستر سيتي.

Clubs involved in Champions League draw mistake are in direct contact with Uefa to clarify the situation. Still waiting for final decision. 🔴 #UCL

This is what happened, via @mjcritchley ⤵️pic.twitter.com/zlFxP7C8OO

