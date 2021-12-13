إندبندنت: هناك احتمال لإعادة قرعة دوري أبطال أوروبا بسبب "خطأ فني"

كشف ميغيل ديلايني، الصحفي بجريدة ”إندبندنت“ عن إمكانية إعادة قرعة دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا، التي أقيمت، يوم الاثنين، في سويسرا بمقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ”يويفا“.

وأشار ميغيل ديلايني، إلى أن ”هناك احتمالا لإعادة قرعة دوري أبطال أوروبا بسبب خطأ فني حدث عند سحب كرة أتليتكو مدريد“.

وشهدت قرعة دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا، خطأ فنيا؛ إذ تم وضع كرة مانشستر يونايتد في الوعاء ذاته مع كرة فياريال، رغم أن الفريقين يقعان في المجموعة ذاتها بدوري المجموعات.

It definitely looks like #mufc’s ball – in the second pot from the right, back row – was not included in the Atletico Madrid draw. pic.twitter.com/ubxQHdjkQV — Mark Critchley (@mjcritchley) December 13, 2021

وتنص اللائحة الموضوعة لإجراء القرعة على ضرورة عدم وقوع فريقين التقيا معا في دور المجموعات خلال مواجهات دور الـ 16.

بينما أشارت ”سكاي سبورتس“ إلى أنها ”طلبت توضيحًا من يويفا بشأن ما حدث من خطأ عند اختيار خصوم أتلتيكو مدريد ولماذا لم توضع كرة مانشستر يونايتد في الوعاء“.

فيما نقلت قناة beIN SPORTS عبر مصادرها إلى احتمالية إعادة قرعة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقالت beIN SPORTS أيضا إن مانشستر يونايتد وأتلتيكو مدريد تقدما بشكوى لإعادة القرعة.

وسيواجه مانشستر يونايتد منافسه باريس سان جيرمان في دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعد سحب القرعة اليوم الاثنين ليحصل عشاق اللعبة على فرصة لمشاهدة موقعة مرتقبة بين ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو في أرفع مسابقة للأندية في أوروبا.

وعانى ميسي، الذي انضم إلى سان جيرمان قبل انطلاق الموسم، للتأقلم على دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكنه سجل خمسة أهداف في دوري الأبطال بينما سجل رونالدو، الهداف التاريخي لدوري الأبطال برصيد 140 هدفا، ستة أهداف هذا الموسم.

وفي آخر مرة التقى فيها يونايتد مع سان جيرمان في دور الستة عشر عدل النادي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز تأخره ذهابا ليتقدم في البطولة.

وسيخوض بايرن ميونخ، بطل أوروبا، ست مرات مواجهة محفوفة بالمخاطر أيضا أمام أتليتيكو مدريد.

وسيلتقي ليفربول بقيادة المدرب يورغن كلوب مع سالزبورغ الذي أصبح أول فريق نمساوي يتأهل لدور خروج المغلوب.

وسيتقابل تشيلسي حامل اللقب مع ليل بطل فرنسا بينما سيلعب ريال مدريد الفائز بالبطولة 13 مرة وهو رقم قياسي مع بنفيكا البرتغالي.

وسيلعب مانشستر سيتي مع فياريال بعد خطأ في القرعة التي أوقعت الفريق الإسباني في البداية مع منافسه في المجموعة السادسة يونايتد.

ولا يمكن للفرق التي لعبت ضمن المجموعة ذاتها مقابلة بعضها بعضا في دور الستة عشر.

وفيما يأتي القرعة التي سحبت اليوم في سويسرا.

أياكس أمستردام أمام إنتر ميلان

بايرن ميونخ أمام أتلتيكو مدريد

يوفنتوس أمام سبورتنغ لشبونة

ليفربول أمام سالزبورغ

ليل أمام تشيلسي

مانشستر سيتي أمام فياريال

مانشستر يونايتد أمام باريس سان جيرمان

ريال مدريد أمام بنفيكا