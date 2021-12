إندبندنت: هناك احتمال لإعادة قرعة دوري أبطال أوروبا بسبب "خطأ فني"

كشف ميغيل ديلايني، الصحفي بجريدة ”إندبندنت“ عن إمكانية إعادة قرعة دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا، التي أقيمت، يوم الاثنين، في سويسرا بمقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ”يويفا“.

وأشار ميغيل ديلايني، إلى أن ”هناك احتمالا لإعادة قرعة دوري أبطال أوروبا بسبب خطأ فني حدث عند سحب كرة أتليتكو مدريد“.

وشهدت قرعة دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا، خطأ فنيا؛ إذ تم وضع كرة مانشستر يونايتد في الوعاء ذاته مع كرة فياريال، رغم أن الفريقين يقعان في المجموعة ذاتها بدوري المجموعات.

It definitely looks like #mufc’s ball – in the second pot from the right, back row – was not included in the Atletico Madrid draw. pic.twitter.com/ubxQHdjkQV

— Mark Critchley (@mjcritchley) December 13, 2021