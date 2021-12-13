نتائج قرعة دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا

أسفرت نتائح قرعة دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا، التي أقيمت ظهر اليوم الإثنين، في مدينة نيون بسويسرا، عن مواجهات قوية.

وضمت القرعة 16 فريقًا تأهلت من دور المجموعات، الفائزين بالمجموعة (مصنفين) وأصحاب المركز الثاني (غير مصنفين):

وسيواجه أصحاب المركز الأول نظراءهم من المركز الثاني، على ألا يلتقي فريق آخر من دولته نفسها، أو من مجموعته نفسها، وفقًا للقواعد المحددة.

وجاءت نتائج القرعة كالتالي:

بنفيكا ضد ريال مدريد

فياريال ضد مانشستر سيتي

أتلتيكو مدريد ضد بايرن ميونخ

ريد بول سالزبورغ ضد ليفربول

إنتر ميلان ضد أياكس

سبورتنغ لشبونة ضد يوفنتوس

تشيلسي ضد ليل الفرنسي

باريس سان جيرمان ضد مانشستر يونايتد

وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ”يويفا“، أعلن مواعيد مباريات دور الـ16 من دوري الأبطال، حيث تقام أيام 15 و16 و22 و23 فبراير (مباريات الذهاب) و8 و9 و15 و16 مارس 2022، (مباريات الإياب).

كما قرر يويفا، إلغاء قاعدة الأهداف خارج الأرض، وبالتالي، في حالة انتهاء المباراتين (ذهابًا وعودة) بنتيجة التعادل، بعد 180 دقيقة سينتقل الفريقان إلى الوقت الإضافي، وإذا استمر التعادل، ستكون هناك ركلات ترجيح لحسم بطاقة المتأهل.